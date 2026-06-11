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ಶಾಸಕರ ಸಹಿ ನಕಲು ಪ್ರಕರಣ: ಇಂದು ಸಿಐಡಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಸೂಚನೆ

ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದರಾಗಿರುವ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಇಂದು ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಸಿಐಡಿ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ ಭಬಾನಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

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ಅಭಿಷೇಕ್​ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 11, 2026 at 2:55 PM IST

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ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಸಹಿ ನಕಲು ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿಐಡಿ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸದಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಗೆ ಕೊಂಚ ರಿಲೀಫ್​ ನೀಡಿದೆ.

ದಿ ಡೈಮಂಡ್​ ಹಾರ್ಬರ್​ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದರಾಗಿರುವ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಇಂದು ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಸಿಐಡಿ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ ಭಬಾನಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೌಶಿಕ್​ ಚಂದ್ ಅವರ​ ಪೀಠ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದು, ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪುನಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಸಂಗತಿಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಿಐಡಿ ವಾದಿಸಿತು. ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಕೆಲವು ಸಹಿಗಳನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಐಡಿ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಸತತ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸಮನ್ಸ್​ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕವೂ ಅವರು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗೈರಾಗಿದ್ದು, ಬಂಧನದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.

ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಡ್ವೋಕೇಟ್​ ಜನರಲ್​ ರಾಜ್​ದೀಪ್​ ಮುಜುಂದರ್​, ಸೆಕ್ಷನ್ 160ರ ಅಡಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡದಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ವಿಧಾನಸಭಾ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರ ಆಯ್ಕೆ ಕುರಿತು ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ತಮ್ಮ ಕಾಳಿಘಾಟ್ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದ ಸಭೆಗೆ ಗೈರುಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಹಲವಾರು ಶಾಸಕರು ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಕಲು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ಈ ವಿಚಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಮೇ 30 ಮತ್ತು ಜೂನ್​ 1ರಂದು ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಸಿಐಡಿ ತಂಡ ಸಮನ್ಸ್​ ಜಾರಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಗೈರಾಗಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಸಿಐಡಿಗೆ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವರು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ 15 ದಿನಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಕೋರಿದ್ದರು.

ಆದರೆ, ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಿಐಡಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಜೂನ್​ 8ಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಸಮನ್ಸ್​ ಜಾರಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.

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