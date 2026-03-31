₹1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೀರಿದ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾಲ: 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 13 ಸಲ ಸಾಲ ಪಡೆದ ಸರ್ಕಾರ
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಆತಂಕಕಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಲ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಮತ್ತು ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ (ಸಿಎಜಿ) ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
Published : March 31, 2026 at 1:44 PM IST
ಶಿಮ್ಲಾ(ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ): ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾಲ 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಮತ್ತು ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ (ಸಿಎಜಿ) ವರದಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುಖವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಸುಖು ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದ 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 13 ಬಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಿಮಾಚಲ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವರದಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿರಂತರ ಸಾಲ: ಸಿಎಜಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು 12 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 13 ಬಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 10 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಪಡೆದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ., 700 ಕೋಟಿ ರೂ., ₹500 ಕೋಟಿ, ₹700 ಕೋಟಿ, ₹500 ಕೋಟಿ, ₹500 ಕೋಟಿ, ₹700 ಕೋಟಿ, ₹600 ಕೋಟಿ, ₹500 ಕೋಟಿ, ₹500 ಕೋಟಿ, ₹500 ಕೋಟಿ, ₹322 ಕೋಟಿ, ಮತ್ತು 337 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದರ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ₹7,359 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಟ್ಟು 10 ಬಾರಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಶೇಕಡಾ 7.08ರಿಂದ ಶೇ.7.47ವ ರೆಗಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನೂ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಲಗಳ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಅದು ಶೇ.8.08ರಿಂದ ಶೇ.9.63ವ ರೆಗಿವೆ. ಈ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಾಲಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ 2,195 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಆತಂಕಕಾರಿ ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಜಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಹದಗೆಟ್ಟ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ: ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರಂತರ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುಖವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಸುಖು ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಂಡಿಸಿದ ಪೂರಕ ಬಜೆಟ್ ರಾಜ್ಯ ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್ಬಿಐ) ನೀಡುವ 'ವೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್' (ರಾಜ್ಯದ ಹಣಕಾಸು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ನೀಡುವ ಸಾಲ) ಮುಂಗಡ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಇದರ ಮೊತ್ತ ಒಟ್ಟು 11,267 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.
ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಆರ್ಬಿಐ ಮತ್ತಿತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಸಾಲವು ಈಗ ₹1,03,331 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ. 2024-25ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 11 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. 2024ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಸಾಲದ ಹೊರೆ 92,365 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಅಂದರೆ, ಮೊತ್ತ 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 10,966 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಒಟ್ಟು 26,622 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, 18,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಜಿ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
