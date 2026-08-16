ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇ-ಕೋಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪತ್ತೆ: ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಡೇಂಜರ್!
ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಮತ್ತು ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ (ಸಿಎಜಿ) ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇ-ಕೋಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ನೀಡಿದೆ.
By PTI
Published : August 16, 2026 at 4:44 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದ ಹಲವು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕೂಲರ್ಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇ. ಕೋಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಮತ್ತು ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ (CAG) ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಶೌಚಾಲಯಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯದ ಎರಡು ನಿಲ್ದಾಣ (ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳು), ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಒಂದು ನಿಲ್ದಾಣ (ಹೈದರಾಬಾದ್), ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯದ ನಾಲ್ಕು ನಿಲ್ದಾಣಗಳು (ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಟರ್ಮಿನಸ್, ಭಿವಂಡಿ ರಸ್ತೆ, ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮತ್ತು ಲೋನಾವಾಲಾ) ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ರೈಲ್ವೆಯ ಒಂದು ನಿಲ್ದಾಣದ (ಮಧುಪುರ) ವಾಟರ್ ಕೂಲರ್ನಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ನೀರಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇ. ಕೋಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ" ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
"2022-23ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆಯ 8 ವಲಯಗಳ 49 ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 2023-24ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 9 ವಲಯಗಳ 56 ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ನಲ್ಲಿಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮಾದರಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ (ಇ-ಕೋಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ) ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿವೆ" ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಇ.ಕೋಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಕೆಲವು ತಳಿಗಳು ಫುಡ್ ಪಾಯಿಸನ್, ಅತಿಸಾರ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿವೆ. ಇಂತಹ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಷಯ.
2022-23ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 4 ವಲಯಗಳ 8 ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 2023-24ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 5 ವಲಯಗಳ 11 ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಡಿಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
2019-20 ರಿಂದ 2023-24ರ ನಡುವಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ವರದಿಯಾಗದ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು 2023-24 ರ ನಂತರದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನೂ ವರದಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಜಿ ಹೇಳಿದೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಾನ್ ಸಬರ್ಬನ್ ಗ್ರೂಪ್ (NSG) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 5,908 ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ 2023-24ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 7,424 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲುಗಳನ್ನು (ನಾನ್-ಸಬರ್ಬನ್) ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. 292.4 ಕೋಟಿ ನಾನ್-ಸಬರ್ಬನ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದೆ.
ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಯು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಉದ್ದೇಶಿತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಿವೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಆಡಿಟ್ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಜಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಆಯ್ಕೆಯಾದ 512 ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ 458 ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಅಂದರೆ ಶೇಕಡಾ 89 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿವೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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