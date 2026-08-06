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'ಗೋಬರ್ಧನ್​' ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟ ಅಸ್ತು: ದೇಶೀಯ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ₹23,731 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ

ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೂತನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ.

BIOENERGY SCHEME
ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್​. (PIB)
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By ANI

Published : August 6, 2026 at 5:58 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶೀಯ ಸಂಕುಚಿತ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ (CBG) ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು, ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಇಂಧನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

ಒಟ್ಟು 23,731 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 'ಗೋಬರ್ಧನ್​' (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಯೋಜನೆ) ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಗುರುವಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು, ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2026-27 ರಿಂದ 2035-36 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು. ಖಚಿತ ಖರೀದಿ, ಸ್ಥಿರ ಬೆಲೆ, ಬಂಡವಾಳ ನೆರವು, ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಸಂಪರ್ಕ, ಸಾಲ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಗ್ರ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಶೀಯ ಸಿಬಿಜಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು:

  • ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಸಗಣಿ, ಪ್ರೆಸ್​ಮಡ್​ ಮತ್ತು ಮುನ್ಸಿಪಲ್​ ಸಾವಯವ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಹಾಗೂ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ.
  • ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆದಾಯದ ಭರವಸೆ ನೀಡಲು ಪ್ರತಿ ಎಂಎಂಬಿಟಿಯುಗೆ 2,110 ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ಥಿರ ಸಿಬಿಜಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.
  • ಸಿಟಿ ಗ್ಯಾಸ್​ ವಿತರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಿಬಿಜಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 2026-27ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು, 2027-28 ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ಸಿಬಿಜಿಯನ್ನು ಸಿಎನ್​ಜಿ ಮತ್ತು ಪಿಎನ್​​ಜಿ ಜಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
  • ಹೊಸ ಸಿಬಿಜಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಟನ್​ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಲು ನೆರವು ಸಿಗಲಿದೆ. ಎಂಎಸ್​ಎಂಇ ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಾಲ ಖಾತರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿದೆ.
  • ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಬಿಜಿ ಸ್ಥಾವರ ನಿರ್ಮಾಣ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
  • ಈ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸಾಲದಾತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖಚಿತತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಇಡೀ ಸಿಬಿಜಿ ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಯೋಜಿತ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

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TAGGED:

GOBARDHAN
COMPRESSED BIOGAS PRODUCTION
ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ
ಸಂಕುಚಿತ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ
BIOENERGY SCHEME

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