ETV Bharat / bharat

₹62,500 ಕೋಟಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಾಧಾರಿತ ಮೊಬೈಲ್​ ಉತ್ಪಾದನಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಪುಟ ಅಸ್ತು

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪೇಟೆಂಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿದೆ.

cabinet-approves-rs-62500-crore-for-mobile-phone-manufacturing-scheme
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
author img

By PTI

Published : July 15, 2026 at 6:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಮೊಬೈಲ್​ ಫೋನ್​ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಕೆಯ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ 62,500 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್​ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಮೊಬೈಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಯೋಜನೆ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್​, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಆಧಾರಿತ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯು (PLI) ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ರಫ್ತು ಮತ್ತು 60,000 ಹೊಸ ನೇರ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಮೊಬೈಲ್ ಪಿಎಲ್‌ಐ 2.0ಗಾಗಿ 62,500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. 2026-27ರಿಂದ 2030-31ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಯೋಜನೆಯು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಲಿದೆ. ಭಾರತದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಯೋಜನೆಯೊಂದು ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಮೊಬೈಲ್​ ಫೋನ್​ ಉತ್ಪಾದನೆ ಯಾಕೆ: ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ನೀಡಲಾದ ಉತ್ತೇಜನದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮೊಬೈಲ್ ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಭಾರತದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಸರಕಾಗಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್​ ರಫ್ತು, ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸಿದ ವಜ್ರಗಳಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರಮುಖ ರಫ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. ದೇಶವು ರೂ. 2.62 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ್ಯಪಲ್​ ಫೋನ್ ತಯಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಪಿಎಲ್ಐ​ ಮೂಲಕ ಹಲವು ಗುರಿ: ಈ ಹಿಂದೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಇದರ ಅವಧಿ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್​ 31ರಂದು ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ.

ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಪಿಐಎಲ್​ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ 39ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸುಮಾರು 60,000 ನೇರ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಆ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಲಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ದೇಶದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಹೀಗಿದೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನದ ಬೆಂಬಲ: ಈ ಯೋಜನೆಯು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಶೇ 2.25 ರಿಂದ ಶೇ. 5 ರವರೆಗಿನ ವಿಭಿನ್ನ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕಗಳು ದೇಶೀಯ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶೇಕಡಾ 1.5 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ನೀಡಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು, ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅರ್ಹ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಶೇ. 3ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಾಗತಿಕ ರಫ್ತು ವಹಿವಾಟಿನ ನಾಯಕನಾಗಲು ಭಾರತ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ: ನೀತಿ ಆಯೋಗ

TAGGED:

MOBILE PHONE MANUFACTURING SCHEME
MOBILE PHONE MANUFACTURE
PLI SCHEME
WHAT IS PLI SCHEME
MOBILE PHONE MANUFACTURE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.