ETV Bharat / bharat

ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿ ಒಡಲಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ, ವಿಶ್ವದ 2ನೇ ರಸ್ತೆ ಕಮ್​ ರೈಲು ಸುರಂಗ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತು

ಅಸ್ಸಾಂನ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ರೈಲು ಮಾರ್ಗಕ್ಕಾಗಿ ಸುರಂಗ ಕೊರೆಯುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.

ROAD CUM RAIL TUNNEL
ಸುರಂಗದೊಳಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ರೈಲು ಮಾರ್ಗದ ಮಾದರಿ ಚಿತ್ರ (screen grab)
author img

By PTI

Published : February 14, 2026 at 5:31 PM IST

|

Updated : February 14, 2026 at 5:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿ ಒಡಲಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಸುರಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಇಂದು ನಡೆದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಡಿ ಇಟ್ಟಂತಾಗಿದೆ.

ಈ ಅವಳಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ರೈಲು ಸುರಂಗವು ಅಸ್ಸಾಂನ ಗೋಹ್ಪುರ್ ಮತ್ತು ನುಮಲಿಗಢ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲಿದೆ. ಇದು 34 ಕಿಮೀ ಉದ್ದವಿರಲಿದ್ದು, ದೇಶದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ನೀರೊಳಗಿನ ಅವಳಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸುರಂಗವಾಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟು 18,662 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಸುರಂಗದೊಳಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ರೈಲು ಮಾರ್ಗದ ಮಾದರಿ
ಸುರಂಗದೊಳಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ರೈಲು ಮಾರ್ಗದ ಮಾದರಿ (screen grab)

ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ರೈಲು ಮಾರ್ಗ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅನುಮೋದನೆಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ರೈಲ್ವೆ ಖಾತೆ ಸಚಿವೆ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ನದಿಯೊಳಗಿನ ಸುರಂಗವನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿನ ಹೂಗ್ಲಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಹಮದಾಬಾದ್ - ಮುಂಬೈ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಮೊದಲ ಸಮುದ್ರದೊಳಗಿನ ಸುರಂಗದ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೂಗ್ಲಿ ನದಿಯ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಸುರಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ, ಗೋಹ್ಪುರ್ - ನುಮಲಿಗಢ ಯೋಜನೆಯು ಅವಳಿ ಸುರಂಗವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರೈಲು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಎರಡೂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸುರಂಗದೊಳಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ರೈಲು ಮಾರ್ಗದ ಮಾದರಿ
ಸುರಂಗದೊಳಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ರೈಲು ಮಾರ್ಗದ ಮಾದರಿ (screen grab)

"ಇದು ದೇಶದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೆಯ ನೀರೊಳಗಿನ ರಸ್ತೆ ಕಮ್ ರೈಲು ಸುರಂಗವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಅಸ್ಸಾಂ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಅದರ ವೆಚ್ಚವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ- ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇಂಬು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದರು.

ಹೆದ್ದಾರಿ, ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳ ಜೋಡಣೆ: ಈ ಯೋಜನೆಯು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಾದ NH-15 ಮತ್ತು NH-715 ಮತ್ತು ಎರಡು ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗಗಳಾದ ಗೋಹ್ಪುರ್ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಂಗಿಯಾ - ಮುಕೊಂಗ್ಸೆಲೆಕ್ ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ನುಮಲಿಗಢ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಫರ್ಕೇಟಿಂಗ್-ಮರಿಯಾನಿ ಲೂಪ್ ಲೈನ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ 11 ಆರ್ಥಿಕ ನೋಡ್‌ಗಳು, 3 ಸಾಮಾಜಿಕ ನೋಡ್‌ಗಳು, 2 ಪ್ರವಾಸಿ ನೋಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 8 ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ನೋಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಹು-ಮಾದರಿ ಏಕೀಕರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 4 ಪ್ರಮುಖ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳೊಂದಿಗೆ ವರ್ಧಿತ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 2 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು 2 ಒಳನಾಡಿನ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳು ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸರಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವೇಗದ ಚಲನೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

Last Updated : February 14, 2026 at 5:44 PM IST

TAGGED:

BRAHMAPUTRA RIVER
INDIAS FIRST ROAD CUM RAIL TUNNEL
ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿ
ನದಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ
ROAD CUM RAIL TUNNEL

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.