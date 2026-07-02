ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿದ ಎಡಿಎಂಕೆಯ ನಾಲ್ವರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು: ದ್ರಾವಿಡ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದ ತಲ್ಲಣ
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಶಾಕ್. ಪಕ್ಷದ ನಾಲ್ವರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಟಿವಿಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ.
Published : July 2, 2026 at 5:19 PM IST
ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ನಟ, ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟಿವಿಕೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉರುಳಿಸಲು ಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದ ನಾಲ್ವರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಸಿ. ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಎಂ.ಆರ್. ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಟಿವಿಕೆ ಸೇರಿದರು.
2026 ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಕೇವಲ 47 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ಅದರ ನಂತರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ 20 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸ್ವಪಕ್ಷೀಯ ಶಾಸಕರು ಬಂಡೆದ್ದು ವಿಜಯ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಟಿವಿಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸ್.ಪಿ. ವೇಲುಮಣಿ, ಸಿ.ವಿ. ಷಣ್ಮುಗಂ, ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್, ನಾಥಮ್ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿ, ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮರಗತಮ್ ಕುಮಾರವೇಲ್, ಜಯಕುಮಾರ್, ಸತ್ಯಭಾಮ ಮತ್ತು ಇಸಕ್ಕಿ ಸುಬ್ಬಾಯಿ ತಮ್ಮ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಟಿವಿಕೆ ಸೇರಿದರು. ಇದರ ನಂತರ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಉಡುಮಲೈ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್, ಕಡಂಬೂರ್ ರಾಜು ಮತ್ತು ಎಂ.ಸಿ. ಸಂಪತ್ ಕೂಡ ಟಿವಿಕೆ ಸೇರಿದರು.
ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಾಂತರ ವಿರೋಧಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದಾಗ ಬಂಡಾಯವೆದ್ದ ಕೆಲ ಶಾಸಕರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಿ.ವಿ. ಷಣ್ಮುಗಂ ಮತ್ತು ಸಿ. ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್ ಮಾತ್ರ ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಿ. ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್ ಜೂನ್ 16 ರಂದು ತಮ್ಮ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು. ಇದಲ್ಲದೇ, ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷದ ಹುದ್ದೆ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಕೆಲವರು ಅತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಜೂನ್ 29 ರಂದು ಕರೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಂ.ಆರ್. ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು.
ಸಿ. ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಎಂ.ಆರ್. ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್ ನಿನ್ನೆ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇದಾದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ತಿರುಪ್ಪೂರಿನ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ. ಆನಂದನ್ ಮತ್ತು ತಿರುಚ್ಚಿಯ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್. ವಲರಮತಿ ಕೂಡ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಾರಂಭ ಇಂದು (ಜುಲೈ 2) ಚೆನ್ನೈನ ಮಾಮಲ್ಲಪುರಂನಲ್ಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಟಿವಿಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಸಚಿವ ಎನ್. ಆನಂದ್ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ, ನಾಲ್ವರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ತಮ್ಮ ಸಾವಿರಾರು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಟಿವಿಕೆ ಸೇರಿದರು.
'ಡಿಎಂಕೆ ಉಳಿಯಲು ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಕುಟುಂಬ ಪಕ್ಷ ಬಿಡಬೇಕು': ಇದೇ ವೇಳೆ ಡಿಎಂಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದಿರುವ ಸಚಿವ ನಿರ್ಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆ, ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
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