2025ರ ರಾಮೋಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ: AI ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸತ್ಯವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಹರಡಬೇಕೆಂದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್
ರಾಮೋಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸಿಪಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
Published : November 17, 2025 at 7:09 AM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ 89 ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ನಿಮಿತ್ತ ನಡೆದ ಭವ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿಪಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ರಾಮೋಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್, ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಎಐ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವಹಿಸಬೇಕಾದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರು, ಉತ್ತಮ ತಂಡ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು. ಇದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರದ್ದು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ದೂರದ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಅವರು, ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದರು.
"ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ವಾಸ್ತವವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು. ಅವರು ಕೇವಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಕರಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಮಾಹಿತಿ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಂಬಿದ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು. ಅವರ ಕೆಲಸವು ಭಾರತೀಯ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಭೂಸದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗೆ ಅವರ ಬದ್ಧತೆ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಎಂದು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಹೇಳಿದರು.
ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಮೋಜಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದು ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಗೌರವವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವ, ಇತರರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಅದೇ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಪ್ರೇರೇಪಿಸದ ಹೊರತು, ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದಲ್ಲ. ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಅದುವೆ ಸಮಾಜದ ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಒಂದು ಉದ್ಯಮವು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು, ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಉನ್ನತ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ವಿವರಿಸಿದರು. ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೇವಲ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಯುವ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಯೋಜಿತ ಬಲದೊಂದಿಗೆ, ಜ್ಞಾನ - ಚಾಲಿತ, ನಾವೀನ್ಯತೆ - ನೇತೃತ್ವದ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವ ದೇಶವು ಹೊಸ ಜಾಗತಿಕ ಯುಗದ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯು ಹೇಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸಮಾಜದ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರಾಗಬೇಕೆಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ದೇಶವನ್ನು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
