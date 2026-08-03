ETV Bharat / bharat

ಉಪಚುನಾವಣೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ: ಬಂಕಿಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್​ಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಮುನ್ನಡೆ: ಗುಜರಾತ್ ಬಿಜೆಪಿ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ಗೆ ಲೀಡ್​

ಬಿಹಾರ, ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

Bypolls 2026
ಉಪಚುನಾವಣೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ: ಬಂಕಿಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಮುನ್ನಡೆ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 3, 2026 at 11:17 AM IST

|

Updated : August 3, 2026 at 12:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಬಿಹಾರದ ಬಂಕಿಪುರ, ಗುಜರಾತ್‌ನ ಮಂಜಲ್ಪುರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ದಾಟಿಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಎಣಿಕೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವು ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದೆ. ಬಿಗಿ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 30 ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆದಿತ್ತು.

ಬಂಕಿಪುರ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 34.30 ರಷ್ಟು ಮತದಾನವಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಶೇ. 41.45 ಕ್ಕಿಂತ ಶೇ.7 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮಂಜಲ್ಪುರ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 37.5 ರಷ್ಟು ಮತದಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾನವಾಗಿದ್ದು, ಶೇ. 71.44 ರಷ್ಟು ಮತದಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಬಂಕಿಪುರ ಉಪಚುನಾವಣೆ: ಜನ ಸುರಾಜ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್, ಬಂಕಿಪುರ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶದ ಆರಂಭಿಕ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ನೀರಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರಿಗಿಂತ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞ, ರಾಜಕಾರಣಿ ಕಿಶೋರ್ 13500 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಸಿನ್ಹಾ 9689 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆರ್‌ಜೆಡಿಯ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 31 ಸುತ್ತಿನ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಂತರ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿತಿನ್ ನಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಉಪಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 26 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ನಬಿನ್ ಸತತ ಐದನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಆರ್‌ಜೆಡಿಯ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರನ್ನು 50,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ್ದರು. ಆರ್‌ಜೆಡಿ ಮತ್ತೆ ಗುಪ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಉಪಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಜನ ಸುರಾಜ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಚುನಾವಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, 1995 ರಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ನಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾಗಿನಿಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಸೋಲು ಕಾಣದ ಬಿಜೆಪಿ, ಕಡಿಮೆ ಯುವ ಘಟಕದ ನಾಯಕ ನೀರಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದೆ.

ಮಂಜಲ್ಪುರ ಉಪಚುನಾವಣೆ: ಗುಜರಾತ್‌ನ ಮಂಜಲ್ಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 19 ಸುತ್ತಿನ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದೀಗ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸತೀಶ್ ಪಟೇಲ್ ತಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಿಂತ 15000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳಿಂದ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

10 ಸುತ್ತುಗಳ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಪಟೇಲ್ 28504 ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಅವರ ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಭಿಖಾಭಾಯ್ ರಬಾರಿ 13056 ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ 15 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 2 ರಂದು ಹಿರಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಯೋಗೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ನಿಧನರಾದ ನಂತರ ಗುಜರಾತ್‌ನ ವಡೋದರಾದ ಮಂಜಲ್‌ಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು.

ದಾಟಿಯಾ ಉಪಚುನಾವಣೆ: ದಾತಿಯಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಎಣಿಕೆಯ ನಂತರ ಬಿಜೆಪಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಟ್ರೆಂಡ್​ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಘನಶ್ಯಾಮ್ ಸಿಂಗ್ 17,290 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಶುತೋಷ್ ತಿವಾರಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಅಂತ್ಯದ ನಂತರ ತಿವಾರಿ 4,551 ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಅವರ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಘನಶ್ಯಾಮ್ ಸಿಂಗ್ 3,367 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಯಾದವ್ 1,917 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು ಎಂದು ಇಸಿಐ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟು 15 ಸುತ್ತುಗಳ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಇದನ್ನು ಓದಿ:

ಶಿವಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ 9 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ

ಸೇಲಂ: ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆ; 11 ಮಂದಿ ಅಸ್ವಸ್ಥ

Last Updated : August 3, 2026 at 12:40 PM IST

TAGGED:

BYPOLL RESULTS
BYPOLL ELECTION RESULT UPDATES
BIHAR BANKIPUR BYPOLL
RESULTS IN DATIA AND MANJALPUR
BYPOLLS 2026

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.