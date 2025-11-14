Bihar Election Results 2025

ಉಪಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ: ತೆಲಂಗಾಣ, ಜಮ್ಮು ಸೇರಿದಂತೆ 8 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ ಎಣಿಕೆ

ನ.11ರಂದು 8 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ.

Bypoll Results 2025: Counting Of Votes Underway In Eight Seats Across Six States And JK
ಮತ ಎಣಿಕೆ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 14, 2025 at 10:31 AM IST

2 Min Read
ನವದೆಹಲಿ: ಇಂದು ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ 8 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಮತಗಳ ಎಣಿಕೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ನವೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬುಡ್ಗಾಮ್ ಮತ್ತು ನಗ್ರೋಟಾ, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅಂತಾ, ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನ ಘಾಟ್ಸಿಲಾ, ತೆಲಂಗಾಣದ ಜುಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್, ಪಂಜಾಬ್‌ನ ತರಣ್ ತರಣ್, ಮಿಜೋರಾಂನ ದಂಪಾ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದ ನುವಾಪಾದ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಟು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಸಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ.

ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ನುವಾಪಾದದಲ್ಲಿ ಶೇ 79.4, ಬುಡ್ಗಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇ 50, ನಾಗ್ರೋಟಾದಲ್ಲಿ ಶೇ 75.1, ಅಂತಾದಲ್ಲಿ ಶೇ 80.3, ದಂಪಾದಲ್ಲಿ ಶೇ 82.3, ಘಾಟ್ಸಿಲಾದಲ್ಲಿ ಶೇ 74.6, ಜುಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇ 48.5 ಮತ್ತು ತರಣ್ ತರಣ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇ 61ರಷ್ಟು ಮತದಾನವಾಗಿದೆ.

ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅಂತಾ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಜೈನ್ ಭಯ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಮೋರ್ಪಾಲ್ ಸುಮನ್ ನಡುವೆ ಪ್ರಮುಖ ಪೈಪೋಟಿ ಇದೆ. ನವೆಂಬರ್​ 11ರಂದು ನಡೆದ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 15 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದರು. 2,26,64 ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಿಜೋರಾಂನ ದಂಪಾ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೆಡ್​ಪಿಎಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವನ್ಲಾಲ್​ ಸೈಲೋವಾ ಮತ್ತು ಎಂಎನ್​ಎಫ್​ ಆರ್ ಲಾಲ್‌ಥಾಂಗ್ಲಿಯಾನ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾನ್ ರೊಟ್ಲುವಾಂಗ್ಲಿಯಾನ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಲಾಲ್‌ಮಿಂಗ್‌ಥಾಂಗ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ತೆಲಂಗಾಣದ ಜುಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್​: ಬಿಜೆಪಿಯ ಎಲ್.ದೀಪಕ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಮಾಜಿ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಬಿಆರ್‌ಎಸ್‌ನ ಸುನೀತಾ ಮತ್ತು ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎಐಎಂಐಎಂ ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನವೀನ್ ಯಾದವ್ ನಡುವೆ ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ.

ಪಂಜಾಬ್​ನ ತರಣ್​ ತರಣ್​: ಇಲ್ಲಿ ಎಎಪಿಯ ಹರ್ಮೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಂಧು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕರಣ್‌ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಬುರ್ಜ್, ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಂಧು, ಶಿವನೇನೆ (ತಕ್ಸಾಲಿ)ಯ ಮಂದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್​ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ ಸಾಗಿದೆ.

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬುಡ್ಗಾಮ್​: ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್‌ನ ಅಗಾ ಸೈಯದ್ ಮೆಹಮೂದ್, ಪಿಡಿಪಿಯ ಅಗಾ ಮುಂತಜೀರ್, ಬಿಜೆಪಿಯ ಸೈಯದ್ ಮೊಹ್ಸಿನ್, ಅವಾಮಿ ಇತ್ತೆಹಾದ್ ಪಕ್ಷದ ನಜೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ದೀಬಾ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮುಂತಜೀರ್ ಮೊಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದರು.

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ನಗ್ರೋಟಾ: ಬಿಜೆಪಿಯ ರೆಬೆಲ್​ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅನಿಲ್​ ಶರ್ಮಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದು ಎಎಪಿ ಜೋಗಿಂದರ್​ ಸಿಂಗ್​ ಕೂಡ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದರು.

ಒಡಿಶಾದ ನುವಾಪಾದ: ಬಿಜೆಡಿಯ ಸ್ನೇಹಾಂಗಿನಿ ಚುರಿಯಾ, ಬಿಜೆಪಿಯ ಜೇ ಧೋಲಾಕಿಯಾ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಘಾಸಿರಾಮ್ ಮಾಝಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ರಮಾಕಾಂತ ಹಾಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ 14 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು.

ಜಾರ್ಖಂಡ್​ನ ಘಾಟ್ಸಿಲಾ: ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂಪೈ ಸೊರೇನ್‌ ಅವರ ಮಗ ಬಾಬುಲಾಲ್‌ ಸೊರೇನ್‌ ಮತ್ತು ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್‌ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸೋಮೇಶ್‌ ಚಂದ್ರ ಸೊರೆನ್‌ ನಡುವೆ ಹಣಾಹಣಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

