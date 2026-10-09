ಉಪಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ: ಪ.ಬಂಗಾಳ, ಅಸ್ಸೋಂನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಗೆಲುವು; ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ ಜಯಭೇರಿ
ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ನಂದಿಗ್ರಾಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ದಾಖಲೆಯ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿದೆ.
Published : October 9, 2026 at 5:43 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿದೆ. ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಎದುರಾಗಿದ್ದ ಈ ಉಪ ಕದನದ ಫಲಿತಾಂಶವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿತ್ತು.
ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ನಂದಿಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ರೆಜಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ದಾಖಲೆಯ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರ ಹತ್ಯೆಗೀಡಾದ ಸಹಾಯಕನ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ನಂದಿಗ್ರಾಮದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹಸಿರಾಣಿ ರಾಥ್ ಅವರು 1,22,800 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ದಾಖಲೆಯ ಜಯ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಸುವೇಂದು ಅವರ ತವರು ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸುವೇಂದು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಹಸಿರಾಣಿ ರಾಥ್ ಕಣಕ್ಕಳಿದಿದ್ದರು. 2016ರ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರು ದಾಖಲೆಯ 81,230 ಮತಗಳಿಂದ ಜಯಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಹಸಿರಾಣಿ ಅವರು 1.22 ಲಕ್ಷ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಜಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೆಜಿನಗರ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶಂಕರವ್ ಸರ್ಕಾರ್ 70,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ ಮುನ್ನಡೆ: ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಧುರಾಂತಕಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತರೂಢ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮರಗಥಂ ಕುಮಾರವೇಲ್ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಎಂಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರಂತಮನ್ ಅವರನ್ನು 19,312 ಮತಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಧಾರಾಪುರಂ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಟಿವಿಕೆ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ, ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಅಸ್ಸೋಂನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುನ್ನಡೆ: ಅಸ್ಸೋಂನ ನಾಗಾಂವ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಮತ ಎಣಿಕೆಯು ಅಂತಿಮ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ದೇವಶಿಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಎಐಯುಡಿಎಫ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ಅಜ್ಮಲ್ ಅವರಿಗಿಂತ 96,115 ಮತಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು: ಸಿಎಂ ಎನ್ ರಂಗಸಾಮಿ ರಾಜೀನಾಮೆಯಿಂದ ತೆರವಾಗಿರುವ ತಟ್ಟಂಚಾವಡಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಎಐಎನ್ಆರ್ಸಿ ಪಕ್ಷ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನ್. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪಕ್ಷವು ತನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಸರ್ಕಾರದ ಎಐಎನ್ಆರ್ಸಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಶೋಕ್ ಆನಂದ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಇ. ವಿನಾಯಕಂ ಅವರನ್ನು 8,400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉಪಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ: ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ AINRCಗೆ ಜಯ; ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ BJP ಮುನ್ನಡೆ, ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ TVK-AIADMK ಮಧ್ಯೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ!