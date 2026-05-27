ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಆರೋಪ: ಬೈಜೂಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರವೀಂದ್ರನ್ಗೆ ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ
ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೈಜೂಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಬೈಜು ರವೀಂದ್ರನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಂಗಾಪುರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ 6 ತಿಂಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ.
By PTI
Published : May 27, 2026 at 3:16 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಬೈಜೂಸ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಬೈಜು ರವೀಂದ್ರನ್ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಆರೋಪದಡಿ ಸಿಂಗಾಪುರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ 6 ತಿಂಗಳು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಈ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ರವೀಂದ್ರನ್ ಅವರು, ತಾವು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದ ಬೈಜೂಸ್, ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ನಂತರ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರೊಂದಿಗಿನ ವಿವಾದ ಹಾಗೂ ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳ ನಡುವೆ, ಇದೀಗ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಕಾನೂನು ತೊಡಕು ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಲ್ಲೇನಿದೆ?: ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಬೈಜು ರವೀಂದ್ರನ್ ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಶರಣಾಗುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 90 ಸಾವಿರ ಸಿಂಗಾಪುರ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು 67 ಲಕ್ಷ) ಕಾನೂನು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಒಡೆತನದ 'ಬೀಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಕೋ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬೈಜೂಸ್ನ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದೇಶ ಹೊರಬಿದ್ದಾಗ ಬೈಜು ರವೀಂದ್ರನ್ ಅವರು ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿದ್ದರೇ ಎಂಬುದು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ತೀರ್ಪಿನ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಆದೇಶಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ತರಲು ಅವರ ವಕೀಲರು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಬೈಜೂಸ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಕತಾರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿಯು ತನ್ನ ಷೇರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿವೆ. ಬೈಜೂಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕತಾರ್ ಅಥಾರಿಟಿಯು ಬೃಹತ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೂ ಬೈಜೂಸ್ 1.2 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಬೈಜು ರವೀಂದ್ರನ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ: ತಮಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಬೈಜು ರವೀಂದ್ರನ್, "ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು QIA ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಲದಾತರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿವೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಆದೇಶ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಿಂದಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಗಾಪುರ ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪು ಕೇವಲ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಂಚನೆ ಅಥವಾ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಜೂನ್ 15 ರಂದು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
