ಬಿಹಾರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೆಯಾಳು: ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಂದ ದೂರು

ಬಿಹಾರದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಒತ್ತೆಯಾಳಾದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿರುವ ಕುಟುಂಬ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 13, 2025 at 4:17 PM IST

2 Min Read
ಬಕ್ಸಾರ್(ಬಿಹಾರ): ಬಿಹಾರದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರೇಮ್​ಚಂದ್ರ ಸಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ, ಅವರನ್ನು ಊರಿಗೆ ಮರಳಲು ಬಿಡದೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ನಿರಾಲಾ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮನೆಗೆ ಮರಳುವಾಗ ವಾಪಸ್​ ಕರೆದೊಯ್ದರು: ಪ್ರೇಮ್​ಚಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬುವರ ಸಹೋದರ ಚಂದನ್​ ಕುಶ್ವಾಹ್​ ಅವರು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ, ತಮ್ಮ ಸಹೋದರನನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಆತ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನವೆಂಬರ್​ 10 ರಂದು ಮನೆಗೆ ಮರಳುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಫೋನ್​ ಸ್ವಿಚ್​ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಒತ್ತೆಯಾಳು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ತೆರಳಲು ವಿಜಯಪುರದ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬಲವಂತವಾಗಿ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಈಗ ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಪ್ರೇಮ್‌ಚಂದ್ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಾಗಿದ್ದ. ಇತರ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ದುಡಿಯಲು ಹೋಗಿದ್ದ. ಇದೀಗ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಒತ್ತೆಯಾಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತವು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸೇರಿ ಇತರ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಚಂದನ್ ಕುಶ್ವಾಹ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಹಾಯದ ಭರವಸೆ: ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ನಿರಾಲಾ ಅವರು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಹಾಯದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಲಿಖಿತ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಅವರು, ಬಕ್ಸಾರ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಒತ್ತೆಯಾಳಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಬಂದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸರ ನೆರವು ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬಕ್ಸಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಶುಭಂ ಆರ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

