ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಸುರಂಗವನ್ನೇ ತೋಡಿದ ಹುಲಿ!: ಬಕ್ಸಾ ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಕಡೆಗೆ ಪಯಣ
ಅಸ್ಸಾಂನ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿ ಗಂಡು ಹುಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 9, 2026 at 4:53 PM IST
ಬಕ್ಸಾ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ: ಪ್ರೀತಿಸಬಾರದು, ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಜಗಕ್ಕೆ ಹೆದರಬಾರದು ಎಂಬುದು ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರವೊಂದರ ಜನಪ್ರೀಯ ಸಾಲು.. ಈ ಮಾತಿಗೆ ಇಂಬು ನೀಡುವಂತೆ BTR TF-1 ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಬಕ್ಸಾದ ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿಯೊಂದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದದನ್ನು ತನ್ನ ಇನಿಯನಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹುಲಿಗಳು ಸಹ ಸುರಂಗವನ್ನು ತೋಡಬಲ್ಲವು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗೋಡೆಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆವರಣದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಗೋಡೆಯ ಕೆಳಗಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೋಡಿ ಸುರಂಗ ಮಾಡಿ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಬಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಕೇವಲ ಐದು ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಡೆದ ಈ ಜಾಣ್ಮೆಯ ಪಲಾಯನ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಬಕ್ಸಾ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ತಮ್ಮ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕಣ್ಗಾವಲನ್ನು ಮೀರಿ ಈ ಹುಲಿ ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾನುವಾರ '25-ಮೈಲ್ ಟವರ್' ಬಳಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆವರಣದಿಂದ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿ ಪೂರ್ವದತ್ತ ಸಾಗಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಬಾಲಾ ನದಿ ದಾಟಿ '27-ಮೈಲ್' ಅರಣ್ಯ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶ ತಲುಪಿತು. ಆವರಣದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಅಡಿ ಅಗಲ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಅಡಿ ಆಳದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗೋಡೆಯ ಕೆಳಗಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ತನ್ನ ಪಂಜರಗಳಿಂದ ತೋಡಿ ಸುರಂಗ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದು ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹುಲಿಯೊಂದು ಹೀಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನವೆಂಬರ್ 3ರಂದು, 13 ದಿನಗಳ ಶೋಧದ ಬಳಿಕ, ಅಸ್ಸಾಂನ ರೈಮೋನಾ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯದ ಸಮೀಪವಿರುವ ಕೊಕ್ರಝಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡೋಟ್ಮಾ ಬಳಿಯ ಗೆಲಗುರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಲೌಸಾ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿಯನ್ನು ಔಷಧ ನೀಡಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು. ಮರುದಿನ ನವೆಂಬರ್ 4ರಂದು ಈ ಹುಲಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಕರೆತಂದು ಬಕ್ಸಾದ 25-ಮೈಲ್ ಟವರ್ ಬಳಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳು ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿ ಏಕೆ ಪದೇ ಪದೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ?: ಅಸ್ಸಾಂನ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿ, ಗಂಡು ಹುಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವು ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಗಂಡು ಹುಲಿ ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ವಾಸನೆ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳಿರಬಹುದು. ಆ ಗಂಡು ಹುಲಿಯೂ ಬಕ್ಸಾ ಕಾಡಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹುಲಿ ಆವರಣದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಸುದ್ದಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಹೈ-ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಡಿಯೋ ಕಾಲರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60 ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ್, ಸಾರಥಿ ಮತ್ತು ವಿಠ್ಠಲ ಎಂಬ ಮೂರು ಕುಮ್ಕಿ (ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ) ಆನೆಗಳನ್ನೂ ಶೋಧಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿ 27-ಮೈಲ್ ಅರಣ್ಯ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಕುರುಹು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿ "ಶ್ಯಾಡೋ ಝೋನ್" (ನೆರಳು ವಲಯ) ಪ್ರವೇಶಿಸಿರಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ರೇಡಿಯೋ ಕಾಲರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಅದರ ನಿಖರ ಸ್ಥಳ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ರಾತ್ರಿಯೊಳಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿ ಸಂಕೋಶ್ ನದಿ ದಾಟಿ ಅಸ್ಸಾಂನ ರೈಮೋನಾ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯದ ಉತ್ತರ ವಲಯ ತಲುಪಿದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಆತಂಕವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಐದು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಕ್ಸಾ ಕಾಡು ಬಿಟ್ಟು ಅಸ್ಸಾಂ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ನಿಗೂಢ ಪ್ರಯಾಣ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
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