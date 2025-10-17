ಆಂಧ್ರ: ಕನಕದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ₹2 ಕೋಟಿಯ ಚಿನ್ನ, ವಜ್ರಖಚಿತ ಆಭರಣ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಉದ್ಯಮಿ
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಜಯವಾಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕನಕದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ಎರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಆಭರಣ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 17, 2025 at 3:10 PM IST
ವಿಜಯವಾಡ(ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇಂದ್ರಕೀಲಾದ್ರಿ ದೇಗುಲದ ಶ್ರೀ ಕನಕ ದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಜ್ರಖಚಿತ ಆಭರಣ ಅರ್ಪಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಕೀರ್ತಿಲಾಲ್ ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆಯ ಮಾಲೀಕರು ಈ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 531 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ವಜ್ರಖಚಿತ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಾಕಾರದ ಆಭರಣ, ಮೂಗುತಿ, ಬುಲಾಕಿ, ಮಣಿಗಳು, ಸೂತ್ರಗಳು, ಸರಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಠಹಾರಗಳು ಇದರಲ್ಲಿವೆ.
ಈ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೇಗುಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೊರ್ರಾ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೇನಾ ನಾಯಕ್ ಅವರಿಗೆ ದೇಗುಲದ ಆವರಣದೊಳಗೆ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು.
ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಪತ್ನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರವಿ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಾದ ಗೋಕರಾಕು ಗಂಗರಾಜು, ಕನುಮರಿ ಬಪಿರಾಜು, ಕೀರ್ತಿಲಾಲ್ ಜ್ಯೂವೆಲ್ಲರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೂರಜ್ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ದೇಗುಲದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಈ ವಿಶೇಷ ವಿನ್ಯಾಸದ ಆಭರಣಗಳು ದೇವರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿವೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ಕುಸುರಿಕಲೆಯನ್ನು ಇವು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿವೆ. ಭಕ್ತರು ಇದನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಹುಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಕಾಣಿಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ದೇಗುಲದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗೌರವಿಸಿ, ಇದು ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಜನರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅಪಾರ ಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು 121 ಕೆ.ಜಿ ಬಂಗಾರ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ದೇಣಿಗೆ ದೇಗುಲದ ಔದಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹಾಗು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭವ್ಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ಥಾನಂ (ಟಿಟಿಡಿ) ನಡೆಸುವ ಇತರೆ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ದೇಣಿಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸದಾ ನಮಗೆ ಲೋಕೋಪಕರವಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಮಾಜದ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಯಶಸ್ಸಿಗಿಂತ ಸಾಮೂಹಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು. ನಿಜವಾದ ತೃಪ್ತಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.
