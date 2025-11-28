ಬಸ್ನಲ್ಲೇ ಪತಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವು: ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆಯೇ ಶವ ಇಳಿಸಿ ಹೋದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ; ಪತ್ನಿಯ ರೋಧನೆ
ಪತಿಯ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಪತ್ನಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿದ್ದರಂತೆ.
Published : November 28, 2025 at 9:42 PM IST
ಕೇಂದ್ರಪಾರ(ಒಡಿಶಾ): ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಬಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಇಳಿಸಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದ್ದು, ಪತಿಯ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಗಿಸುವುದೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಪತ್ನಿ ತೀವ್ರ ಸಂಕಟ ಅನುಭವಿಸಿದ ನಡೆಸಿದ ಘಟನೆ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಬಾಘ್ರೈ ಮರ್ಧಿ ಎಂಬವರು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟವರು. ಇವರ ಪತ್ನಿ ದುಲಾರಿ ಮರ್ಧಿ. ಕೇಂದ್ರಪಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಾಂಡಿಖೋಲ್-ಪರಾದ್ವೀಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 53ರ ಬಳಿ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು.
ಪತಿಯ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಪತ್ನಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಯಾರ ಸಹಾಯ ಕೇಳಬೇಕು? ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಕೇಳಬೇಕು? ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವರು? ಎಂದೆಲ್ಲ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಅಳುತ್ತಾ, ತನ್ನ ಸನಿಹ ಬಂದ ಜನರ ಬಳಿ ಮನಸ್ಸಿನ ತೊಳಲಾಟ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ, ಜನರು ಈ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೇ ವಿನಃ ಯಾರೂ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ನೆರವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಸನಾತನ್ ಮುದುಲಿ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪತಿ, ಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರೂ ಬರಿಪಾದ ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಚಾಂಡಿಖೋಲ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ್ದರು. ದುಹುರಿಯಾ ಚಕ್ ಸಮೀಪ ಪತಿ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಬಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೃತದೇಹದೊಂದಿಗೆ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಬಸ್ನಿಂದಿಳಿಸಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಪತ್ನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತೋಚದೆ ಅವರಿವರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಶವ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವರು ಬಂದು ಏನಾಯಿತೆಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಮಹಿಳೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ದುಹುರಿಯಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸನಾತನ್ ಮುದುಲಿ ಎಂಬವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಹಿಳೆಯ ಕಷ್ಟ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಹಾಗೂ ತೊಳಲಾಟವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾವು ಭಾನುವಾರ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಬರಿಪಾದದಿಂದ ಕೇಂದ್ರಪಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಚಾಂಡಿಖೋಲ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಹತ್ತಿದೆವು. ದುಹುರಿಯಾ ಛಕ್ ಬಳಿ ನನ್ನ ಪತಿಗೆ ಏನಾಯಿತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಇದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂದರು. ಯಾರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಸ್ನಿಂದ ಹೊರಗಿಳಿಸಿ ಹೋದರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಪತಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದರೋ ಏನೋ. ನಾನೀಗ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಬರಿಪಾದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು?" ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರೊರೆಸುತ್ತಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುದುಲಿ ಅವರ ತಕ್ಷಣ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೊಬ್ಬರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಶವವನ್ನು ಕೇಂದ್ರಪಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಮುದುಲಿ, "ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಯಾರೋ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಿತು. ಬಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆದಲ್ಲಿಯೇ ಇಳಿಸಿದರೆಂಬ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಿಕ್ಕಿತು. ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪತಿಯ ಮೃತದೇಹ ಕಾಯುತ್ತಾ ಪತ್ನಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾವು ಭಾನುವಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರಪಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ ಹೀಗೆ ಆಯಿತು. ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟ ಮಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನನ್ನ ಬಳಿ ಆ ಮಹಿಳೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಮನೆ ಇರುವುದು ಚಂದಬಿಲ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಐಐಸಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಆದರೆ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ, ಖಾಸಗಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಶವವನ್ನು ಕೇಂದ್ರಪಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆವು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
