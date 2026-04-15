ETV Bharat / bharat

ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿದ್ದ ಬಸ್​ ಪಲ್ಟಿ: 6 ಸಾವು, 21 ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ

ಪಂಜಾಬ್​ನ ರೂಪನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆನಂದಪುರ ಸಾಹಿಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿದ್ದ ಬಸ್​ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ.

6-devotees-dead-21-injured-as-bus-overturns-in-punjabs-fatehgarh-sahib
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 15, 2026 at 10:56 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚಂಡೀಗಢ(ಪಂಜಾಬ್​): ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಫತೇಘರ್ ಸಾಹಿಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಆನಂದಪುರ್ ಸಾಹಿಬ್‌ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದ ಭಕ್ತರಿದ್ದ ಬಸ್ ದಿಢೀರ್​​ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ 6 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, 21 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬೈಸಾಕಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಫತೇಘರ್ ಸಾಹಿಬ್‌ನ ಮೈನ್ ಮಜ್ರಿ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿರುವ ಭಕ್ತರು, ರೂಪನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆನಂದಪುರ ಸಾಹಿಬ್‌ಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಪೂಜೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಠಾಣದ ಮೊರಿಂಡಾ-ಚುನ್ನಿ ರಸ್ತೆ ಪ್ರದೇಶದ ಹಿಮ್ಮತ್‌ಪುರ ಬಳಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ 10ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಫತೇಘರ್ ಸಾಹಿಬ್ ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಾಹನದ ಆಂತರಿಕ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಉಂಟಾಗಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಬಸ್ ಮೈನ್ ಮಜ್ರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸುಮಾರು 2-3 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದೋಷ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಗಾಯಗೊಂಡ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಇನ್ನೇನು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವಾಗ ಬಸ್​ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪಲ್ಟಿಯಾಯಿತು" ಎಂದರು.

ಪಂಜಾಬ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಮರಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜಾ ವಾರಿಂಗ್ ಅವರು ಮೃತರಿಗೆ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಬಸ್ ಅಪಘಾತ ತೀವ್ರ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸಂತಾಪಗಳು. ಗಾಯಾಳುಗಳು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

PUNJAB BUS ACCIDENT
DEVOTEES DIED
BUS ACCIDENT
PUNJAB
PUNJABS FATEHGARH SAHIB

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.