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ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಕ್ಕ ನಿಂತಿದ್ದ ಟ್ರಕ್​ಗೆ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಬಸ್ ಡಿಕ್ಕಿ: 6 ಸಾವು, 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ

ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸೂರತ್‌ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್​ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಟ್ರಕ್​ಗೆ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ.

ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾದ ಬಸ್
ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾದ ಬಸ್ (ANI Video grab)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 17, 2026 at 10:39 AM IST

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ವಡೋದರ(ಗುಜರಾತ್​​): ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಳಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಟ್ರಕ್​ಗೆ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಆರು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ, 20 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಗುಜರಾತ್​ನ ವಡೋದರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ವಡೋದರ-ಹಲೊಲ್​ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಬಳಿಯ ಕೊಟಂಬಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4ರ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

"ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಳಿ ಟ್ರಕ್​ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಚಾಲಕ ವಾಹನದ ಟೈರ್​ನ ಒತ್ತಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸೂರತ್​ ಕಡೆಗೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಸ್​ ಟ್ರಕ್​ಗೆ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದಪ್ಪಳಿಸಿದೆ. ಬಸ್​ನ ಮುಂಭಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿದೆ. ತೀವ್ರತೆಗೆ 6 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, 20 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದವರು ಬಹುತೇಕ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು" ಎಂದು ವಡೋದರ ಎಸ್​ಪಿ ಸುಶೀಲ್​ ಅಗರ್​ವಾಲ್ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಅಪಘಾತದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ವಡೋದರಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜರೋಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದರು.

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TAGGED:

BUS CRASHES INTO TRUCK
HIGHWAY ACCIDENT
GUJARAT
VADODARA ACCIDENT

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