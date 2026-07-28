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ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ: ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಉರುಳಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಬಸ್; 39 ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಗಾಯ

ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸ್ಕಿಡ್​ ಆದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಮನೆಯೊಂದರ ಮೆಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಮನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಖಂಗೊಂಡಿದೆ.

At Least 30 Injured As Bus Carrying Amarnath Pilgrims Plunges Into Gorge, Lands On House In Kashmir's Ganderbal
ಬಸ್​ ಅಪಘಾತ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 28, 2026 at 10:05 AM IST

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ಗಂದರ್​ಬಾಲ್(ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ): ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದ ಬಸ್​ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಂದಕದ ಕೆಳಗಿದ್ದ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ 39 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಗಂದರ್‌ಬಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂಗನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಗುಂಡ್ ಪ್ರದೇಶದ ಹರಿಗನಿವಾನ್‌ನ ಎಸ್ ಆಕಾರದ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಬಸ್​ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಜಾರಿದೆ. ಸ್ಕಿಡ್​ ಆದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಮನೆಯೊಂದರ ಮೆಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಮನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಖಂಗೊಂಡಿದೆ. ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಕಾರಣ ಬಸ್​ ಉರುಳಿ ಸಿಂಧ್​ ನದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆಯ ವರದಿ ಬಂದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಮುಂದಾದವು. ಬಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ಹಾನಿಗೊಂಡು ಮನೆ ಮೇಲ್ಬಾಗದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಂಗನ್​ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಥಳೀಯರು, ಬೆಳಗಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದಾಗ ಜೋರಾದ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿತು. ನಾವು ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದಾಗ ಬಸ್ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡೆವು. ಕೆಲವು ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿದೆವು. ನಂತರ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆರವಾದರು ಎಂದರು.

ಬಸ್‌ಗೆ ಮನೆ ಬಿದ್ದ ಕಾರಣ ಸಿಂಧ್​ ನದಿಗೆ ಬೀಳುವ ಅಪಾಯದಿಂದ ಯಾತ್ರಿಕರು ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಲೀಕ ದಿನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಲು ಹೊರಹೋಗಿದ್ದು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಾತನಾಡಿ, ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಥಳ ಎಲ್​ ಆಕಾರದ ತಿರುವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದೆ ಇಂತಹ ಹಲವು ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಬಸ್ ಅಪಘಾತದ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆತ ತಕ್ಷಣ ಗುಂಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್‌ಎಚ್‌ಒ ರಯೀಸ್ ಅಹ್ಮದ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಐಟಿಬಿಪಿ, ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್‌ನ 118ನೇ ಬೆಟಾಲಿಯನ್, 2 ಅಸ್ಸಾಂ ರೈಫಲ್ಸ್, 21 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈಫಲ್ಸ್, ಯಾತ್ರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು.

ಗಾಯಗೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಾಹನದಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸಮೀಪದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

AMARNATH PILGRIMS
BUS PLUNGES INTO GORGE
KASHMIR ACCIDENT
JAMMU AND KASHMIR
AMARNATH PILGRIMS BUS ACCIDENT

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