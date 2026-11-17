ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ದುರಂತ: ಬಸ್ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು 8 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಾವು
ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸೊಂದು ಆಳ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದು ಭಾರಿ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
Published : November 17, 2026 at 10:06 AM IST
ಋಷಿಕೇಶ(ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ಇಲ್ಲಿನ ಋಷಿಕೇಶ-ಬದರಿನಾಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು (ಮಂಗಳವಾರ) ಮುಂಜಾನೆ ಬಸ್ಸೊಂದು ಆಳ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು 8 ಮಂದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಹ್ರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುನಿಕಿರೇಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗುಲಾರ್ ಬಳಿ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು 30 ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಂದಿಗೆ ಹರಿದ್ವಾರದಿಂದ ಬದರಿನಾಥಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ UK09PA9779 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಸ್, ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಅಂದಾಜು 100 ಮೀಟರ್ ಆಳದ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುನಿಕಿರೇಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಗುಲಾರ್, ಶಿವಪುರಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಸಿ ಹೊರಠಾಣೆಗಳ ಪೊಲೀಸರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಫ್, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಹಾಗೂ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದು, ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮೃತಪಟ್ಟವರು ಮತ್ತು ಗಾಯಗೊಂಡವರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾಲ್ವರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಬಸ್ ಜಖಂಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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