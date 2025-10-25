ETV Bharat / bharat

ಮಗಳನ್ನು ಬಿಗಿದಪ್ಪಿಯೇ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾದ ತಾಯಿ; ಕರುಳು ಹಿಂಡುವಂತಿದೆ ಮೃತದೇಹಗಳ ಸ್ಥಿತಿ!

ಬಸ್​​ಗೆ​ ಬೆಂಕಿ ಆವರಿಸಿದಾಗ ಮಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿರುವ ತಾಯಿ, ಬಿಗಿದಪ್ಪಿಯೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ದೃಶ್ಯ ನೋಡುಗರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ತರಿಸುವಂತಿದೆ.

burned-before-they-could-escape-bodies-in-a-pitiful-state-between-the-berths
ಕರ್ನೂಲ್​ ಬಸ್​ ದುರಂತ (PTI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 25, 2025 at 1:20 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕರ್ನೂಲ್ (ಹೈದರಾಬಾದ್​)​: ಕರ್ನೂಲ್​ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಂಕಿಗಾಹುತಿಯಾಗಿದ್ದ ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸಜೀವನ ದಹನವಾದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದೇಹಗಳು ಗುರುತು ಹಿಡಿಯಲಾಗದಷ್ಟು ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿವೆ. ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ಅರಿಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಬೆಂಕಿ ಜ್ವಾಲೆಯ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯತ್ನ ನಡೆಸಿದರೂ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹರಡಿದ ಬೆಂಕಿ ಹಾಗೂ ದಟ್ಟ ಹೊಗೆಗೆ ಉಸಿರಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು, ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಕಿ ಶಮನವಾದ ಬಳಿಕ ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಮೃತದೇಹಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕವಾಗಿದೆ. ಸೀಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ಮಾಂಸದ ಮುದ್ದೆಯಾಗಿ ಕೆಲವು ದೇಹಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬಸ್​ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಬೆಂಕಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ದೇಹ ಕಿಟಕಿಯ ಮೇಲೆ ಜೋತು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಭೀಕರ ಘಟನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳ ಮುಂದೆ ಸಹೋದರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದ ರಮೇಶ್​ ಎಂಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕನ ದೇಹವೂ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದೆ. ಬಸ್​ ಅನಾಹುತದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ರಮೇಶ್​ ಸಹೋದರಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ತಕ್ಷಣವೇ ಕರ್ನೂಲ್​ಗೆ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆದಾಗಲೇ ರಮೇಶ್​ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದ್ದರು.

ಮಗಳನ್ನು ಬಿಗಿದಪ್ಪಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹ: ನೆಲ್ಲೂರು ಮೂಲದ ರಮೇಶ್​, ಹೆಂಡತಿ ಅನುಷಾ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಈ ಬೆಂಕಿ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಂಕಿ ಜ್ವಾಲೆ ಆವರಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಅನುಷಾ ಮಗುವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಹರಸಹಾಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಗಳು ಮನ್ವಿತಾಳನ್ನು ಬಿಗಿದು ಅಪ್ಪಿ ಹಾಗೇ ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿರುವ ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ ಕಂಡಿದೆ. ಮೇಲಿನ​​ ಬರ್ತ್​ನಲ್ಲಿದ್ದ ಅನುಷಾ ಬೆಂಕಿ ಜ್ವಾಲೆ ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಳನ್ನು ತೊಳಿನಲ್ಲೇ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೇಮ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅನೇಕರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಶವ ಪತ್ತೆಯಾದ ವೇಳೆ ಲಗ್ಗೇಜ್​ ಡಕ್​ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೃತ ದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮೃತದೇಹ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಬರ್ತ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ಕಿರಿದಾದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಾಗ ಅನೇಕರ ಶವಗಳು ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೊನೆ ಯತ್ನವೂ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ದಟ್ಟವಾದ ಅಗ್ನಿ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಂತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಹೊರಬರಲು ಒಂದು ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೂ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬದುಕುಳಿಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮಾತಾಗಿದೆ.

ಭಾರಿ ಶಬ್ಧ ಕೇಳಿ ಟೈರ್​ ಪಂಕ್ಚರ್​ ಆಯ್ತು ಅಂದುಕೊಂಡೆ: ಬಸ್​ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಪಾರಾದ ರಮೇಶ್​ ಘಟನೆಯ ಭಯಾನಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಿಂದ ಬಸ್​ ಹತ್ತಿ ಮಲಗಿದ್ದೆ. ಕರ್ನೂಲ್​ ಹೊರ ಹೊಲಯದಲ್ಲಿ ಬಸ್​ ಸಾಗುವಾಗ ಭಾರಿ ಶಬ್ಧ ಕೇಳಿತು. ನಾನು ಟೈರ್​ ಪಂಕ್ಚರ್​ ಆಯ್ತು ಎಂದುಕೊಂಡೆ ಹೊರಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಬೆಂಕಿ. ಜನರ ಕಿರುಚಾಟ ಕೇಳಿತು. ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಣ್ಣ ಸಹ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡ. ನಮ್ಮ ಎದುರಿದ್ದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ವೇಳೆ, ಕಿಟಕಿ ಗಾಜು ಒಡೆದು ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಮತ್ತೆ ಮೂವರು ಹೊರ ಬಂದೆವು. ಇದಾದ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಬಸ್​ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಯಿತು. ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ, ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತವರ ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದರ್ಶಿ ರಮೇಶ್​ ಗದ್ಗಗದಿತರಾದರು.

ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ; ಹೈದರಾಬಾದ್​ನ ಜಯಸೂರ್ಯ: ನಾವು ಹೈದರಾಬಾದ್​ನವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶನ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಗುರುವಾರ ಬಸ್​ ಹತ್ತಿದ್ದೆ. ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಗದ್ದಲಗಳಿಂದ 3ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೆ. ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಆಯ್ತು. ಆಗ ಬೆಂಕಿ ಎಂಬ ಕೂಗು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಲರ್ಟ್​ ಆಗಿ, ಮೂರು ಜನ ಕಿಟಕಿ ಒಡೆದು ಬಸ್​ನಿಂದ ಹಾರಿದೆವು. ಈ ವೇಳೆ, ನನ್ನ ಎರಡು ಕಾಲು ಗಾಯಗೊಂಡಿತು. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಅನೇಕ ಜನರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅವರು ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಚಾಲಕ ಈ ಅನಾಹುತದ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಪಾರಾಗಬಹುದಿತ್ತು. ಚಾಲಕನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಅನೇಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು ಎಂದು ಘಟನೆ ನೆನದು ತೀವ್ರ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹಾರಿ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡೆ; ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಹಾರಿಕಾ: ಹಬ್ಬದ ರಜೆಗಾಗಿ ನಾನು ಹೈದರಾಬಾದ್​ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕರ್ನೂಲ್​ ಆದ ಬಳಿಕ ಬಸ್​ ನಿಂತಿದ್ದು, ನೋಡಿ ಜನರು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದುಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ, ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಬೆಂಕಿ. ಈ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕಿಟಕಿ ಒಡೆದರು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹಾರಿದೆವು. ಈ ವೇಳೆ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಗಾಯವಾಯಿತು. ನಾನು ಆ ಭೀಕರ ದುರಂತದಿಂದ ಪಾರಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹಾರುವ ಹೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಬೆಂಕಿ ಬಸ್​ ಆವರಿಸಿತ್ತು . ಚಾಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಈ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅನೇಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಜನರ ಕಿರುಚಾಟಕ್ಕೆ ಎದ್ದೆ- ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ: ಜನರು ಕಿರುಚಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡೆ. ಆದರೆ, ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಈ ವೇಳೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಕಿಟಕಿ ಮುರಿದು ಹೊರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹೊರ ಹಾರಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ, ನನ್ನ ಕಾಲು ಮುರಿಯಿತು. ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆ ಆಯಿತು. ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ ಬಸ್​ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಯಿತು. ಗಾಯಗೊಂಡ ನನ್ನನ್ನು ಕಾರಿನ ಚಾಲಕರೊಬ್ಬರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತಂದರು. ಆ ಘಟನೆ ಈಗ ನೆನೆದರು ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಾಲಕ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾದವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಹಿಂಬದಿ ಸೀಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಉಳಿದೆ; ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿಯ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್​ ರೆಡ್ಡಿ: ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ 10.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಿಂದ ಬಸ್​ ಹೊರಟಿತು. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ಧ ಕೇಳಿತು. ನಾನು ಕಣ್ಣು ಬಿಡುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ ಆವರಿಸಿತು. ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವ ಮೊದಲೇ ನಾನು ತುರ್ತು ದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ಹೊರಗೆ ಹಾರಿದೆ. ನಾನು ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸೀಟ್​ನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಬಸ್​ ಮುಂದೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದಾಯಿತು ಎಂದು ಘಟನೆ ಭಯಾನಕತೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.

ಕಿಟಕಿ ಒಡೆಯುವಾಗ ಕೈ ಗಾಯಗೊಂಡಿತು; ಬೆಂಗಳೂರು ನಿವಾಸಿ ಮಹಾದೇವ ಶಿವ: ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್​ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್​ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಸೀಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಲಗಿದ್ದೆ. ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ಕೈನಿಂದ ಒಡೆದೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ 10 ಜನರು ಹೊರ ಬಂದರು. ಅನೇಕ ಜನರು ಬೆಂಕಿಗಿಂತ ಆ ದಟ್ಟ ಹೊಗೆಗೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಬಸ್​ ಚಾಲಕ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರೆ, ಈ ಮಟ್ಟದ ಜೀವನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಸ್​ ಬೈಕ್​​ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಚಾಲಕ ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರು ಸಾಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಆತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪಾರಾಗಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕರ್ನೂಲ್ ಬಸ್ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಚಾಲಕರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಕಾರಣ: ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರಿ ಶಬ್ಧದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿ: ಕಿಟಕಿ ಗಾಜುಗಳನ್ನ ಒಡೆದು ಪಾರಾದ ಆಕಾಶ್​; ಭಯಾನಕ ಅನುಭವ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಪ್ರಯಾಣಿಕ!

TAGGED:

BODIES IN A PITIFUL STATE
KURNOOL BUS FIRE
BENGALURU BOUND HYDERABAD BUS
BUS THAT CAUGHT FIRE
BURNED BEFORE THEY COULD ESCAPE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಭಾರಿ ಶಬ್ಧದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿ: ಕಿಟಕಿ ಗಾಜುಗಳನ್ನ ಒಡೆದು ಪಾರಾದ ಆಕಾಶ್​; ಭಯಾನಕ ಅನುಭವ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಪ್ರಯಾಣಿಕ!

3 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೂ ಭಾರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ತಲುಪಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ?

'ಅಬ್​ ಕಿ ಬಾರ್​ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ್'​, ಐಪಿಎಲ್ ಜಾಹೀರಾತು​ ವಿನ್ಯಾಸಕ ಪಿಯೂಷ್​ ಪಾಂಡೆ ನಿಧನ; ಪ್ರಧಾನಿ ಸಂತಾಪ

ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ 'ಕಾಂತಾರ' ಓಟ: ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಹಿತಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.