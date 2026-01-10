ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಅರೆಬೆತ್ತಲೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ರೈತರು
ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರೆ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅರೆಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ನೋಡುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ರೈತರು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
Published : January 10, 2026 at 11:44 AM IST
ಬುರ್ಹಾನ್ಪುರ್ (ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ): ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿರುವ ಖಕ್ನಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಂಗ್ರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ನೀರಾವರಿ ಪಾಂಗ್ರಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯೋಜನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿವೆ.
ಪಾಂಗ್ರಿ ಮಧ್ಯಮ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ತರಾದ ರೈತರು ಇದೀಗ ಅರೆ ಬೆತ್ತಲೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ದುಪಟ್ಟು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರದ ಕಾರಣ ಈ ರೀತಿ ಕೇವಲ ಬಾಳೆ ಎಲೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅರೆ ಬೆತ್ತಲೆಯ ಆದಿಮಾನv ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೂಗು ಮುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾನೂನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಆರೋಪ: ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿರುವ ಡಾ ರವಿಕುಮಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಭೂಮಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನದ 300ಎ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಘನತೆಯಿಂದ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರೈತರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ರೈತ ನಂದು ಪಟೇಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ರೈತರು ಆದಿಮಾನವರಾಗಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರ ಬಯಸುತ್ತದೆ. ರೈತರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸರ್ಕಾರ ಕನಿಷ್ಠ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮನೋಭಾವ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ನಾವು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬೇರಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವೆ ತುಳಸಿ ಸಿಲಾವತ್, ಇತರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅವರು ವಿಷಯವನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿತು ಪಟ್ವಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಒಂದೆಡೆ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಅರೆಬೆತ್ತಲೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಆಹಾರ ಬಟ್ಟಲಾಗಿರುವ ರೈತರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವುದು ಹೇಗೆ. ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಬುರ್ಹಾನ್ಪುರದ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇಮಂತ್ ಪಾಟೀಲ್, ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ತತ್ವ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಪಾಂಗ್ರಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯೋಜನೆಯು ನಿರಂತರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಬಾಧಿತ ರೈತರು ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕುಂಭಕರ್ಣ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ರೈತರಿಗೆ 4 ಪಟ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬೇಕು: ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಜಬಲ್ಪುರ ಮೂಲದ ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಘದ ನಾಯಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪಟೇಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, 2013 ರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆಯ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡಿತ್ತು, ಆದರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶವು ಕೇವಲ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ನಂತೆ ಸರ್ಕಾರವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
