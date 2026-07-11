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ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್​​ಗಳು ಶುರುವಾಗಲಿವೆ: ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್

ಮುಂಬೈ - ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್​ ಹೇಳಿದರು.

Ashwini Vaishnav
ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 11, 2026 at 6:59 PM IST

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ಹೈದರಾಬಾದ್: ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲುಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಮೀರಿ ದೇಶದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಕಿಶನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಎಚ್‌ಐಸಿಸಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ವಿಕಾಸಿತ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪಾತ್ರ - 2047ರ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕೇಂದ್ರವು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬುಲೆಟ್​ ರೈಲು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ: ಮುಂಬೈ - ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್​ ಹೇಳಿದರು. ಹೊಸದಾಗಿ ಮಂಜೂರಾದ 7 ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

1300 ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ: ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ದೇಶಾದ್ಯಂತ 1,300 ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈಷ್ಣವ್​ ವಿವರಿಸಿದರು. 260 ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಆಧುನೀಕರಣವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ತೆಲಂಗಾಣದ 40 ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಆಧುನೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್, ನಾಂಪಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಖಾಜಿಪೇಟೆ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾರ್ಯವು ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಹೈದರಾಬಾದ್ - ಚೆನ್ನೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್ - ಅಮರಾವತಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ - ಪುಣೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ - ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು -ಚೆನ್ನೈ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲುಗಳು ಬರಲಿವೆ. ಅಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಯು ರಾಜ್ಯಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ . ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಜೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಸಂಯೋಜಿತ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ರೈಲ್ವೆ ಬಜೆಟ್​ ಕೇವಲ 880 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ 5,454 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಬಜೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ" - ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್, ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ

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