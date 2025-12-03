ಬೆಂಗಳೂರು - ಕರ್ನೂಲ್ ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು; ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು- ಕರ್ನೂಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರ ಹಳಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
Published : December 3, 2025 at 3:32 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ದೇಶದ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬುಲೆಟ್ ರೈಲುಗಳ ವೇಗದ ಚಲನೆಗೆ ಹಳಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಅಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗುಂಟೂರು - ಗುಂತಕಲ್, ಮುಡ್ಕೆಡ್ ರೈಲ್ವೆ ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವೇಗ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಅಮೃತ್ ಭಾರತ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಧುನೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಹಳಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ವೇಗ: ಕರ್ನೂಲ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವೆ 427 ಕಿ.ಮೀ ದೂರವಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಇಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ 5:30 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ವೇಗ ಕೇವಲ 180ಕಿ.ಮೀ ಇದ್ದರೂ ರೈಲು ಗಂಟೆಗೆ 130.ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದ ಮಧ್ಯೆ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಸಂಚರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕರ್ನೂಲ್ಗೆ ಕೇವಲ 1.20 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ತಲುಪಬಹುದು. ಬುಲೆಟ್ ರೈಲಿನ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 350 ಕಿ.ಮೀ ಇದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರೈಲು ಗಂಟೆಗೆ 320ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದ್ದು, ಇದರ ವೇಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸುಸ್ಥಿರ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹೊಸ ಸೇವೆಯ ಅವಕಾಶ: ಗುಂಟೂರು- ಗುಂತಕಲ್ ರೈಲ ನಿಲ್ದಾಣದ ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, 401.47 ಕಿ.ಮೀ. ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ₹3,631 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ದ್ವಿಪಥ ಯೋಜನೆಯು 2026-27ರ ಅರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಲಿದೆ. ಇದು ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ನಂದ್ಯಾಲ್ನಿಂದ ಗುಂಟೂರು, ವಿಜಯವಾಡ ಮತ್ತು ಗುಂತಕಲ್ ಕಡೆ ಹೊಸ ಸೇವೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ.
ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಸಂಪರ್ಕ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮುಡ್ಕೆಡ್-ಧೋನ್ ರೈಲು ಹಳಿಗ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ದ್ವಿಪಥ ಕಾರ್ಯವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಡ್ಕೆಡ್ನಿಂದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಧೋನ್ ನಡುವೆ ಸಾಗಿದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಳೂರು, ತಿರುಪತಿ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಕಡೆಗೆ ರೈಲು ಸೇವೆ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಕುರಿತು ಸಿಎಂ ಮಾತು: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಲ್ಕು ನಗರದಲ್ಲಿ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಹೈದರಾಬಾದ್, ಅಮರಾವತಿ, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ತಾಣಗಳ ನಡುವೆ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಸಂಚರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದರು.
ಈ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಕಾರ್ಯವು 2027ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಡುಗುಂಡಿ- ಶ್ರೀಕಾಳಹಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೊಟಿಪಲ್ಲಿ ನರಸಿಪುರಂ ನಡುವೆ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಿಎಂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
