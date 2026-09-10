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1996ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ಪಾಸ್​: ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತ ಹಸಿರು ಮನೆ.. ಈ ನಿವಾಸ ಕಟ್ಟಿದ್ಯಾರು?

ನೇಪಾಳದ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಆರು ಅಮೂಲ್ಯ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿದ ಈ ಹಸಿರುಮನೆ ಈಗ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

Built In 1996, Tested By A Changing Climate: Story Of The Green House That Stood Tall Braving Nepal Floods
ಹಸಿರು ಮನೆ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 10, 2026 at 5:16 PM IST

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ನವಕೋಟ್​, ನೇಪಾಳ: ಜಾಗತಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ - ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೊಂದು ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನೇಪಾಳದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರನಿಗಾಗಿ 1996ರಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಂದನ್ನು ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಮನೆಗಾಗಿ ದಪ್ಪನೆಯ ಕಂಬ ಮತ್ತು 16 - ಎಂಎಂ ಉಕ್ಕಿನ ಸರಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು ಎಂಬುದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಈಗ ಜಗಜ್ಜಾಹೀರಾಗಿದೆ.

ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ನೇಪಾಳ ಜರ್ಜರಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಅಂದು ತ್ರಿಶೂಲಿ ನದಿಯ ನೀರು ಆಕಾಶದೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರುತ್ತ, ಮಣ್ಣು ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ರಭಸವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆರು ಮಂದಿ ಜೀವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದರು. ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನದಿ ಬೊರ್ಗರೆಯುವಂತೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಆ ಮನೆಯವರು ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡು ತಂದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ನೇಪಾಳದ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದ ಈ ಹಸಿರು ಮನೆ, ಮನೆಯವರ ಜೀವ ಉಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿತು. ನೇಪಾಳದ ನುವಾಕೋಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧುಂಗೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ದೇಶ - ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿದವು. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕುಸಿದುಬಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿ ಹೇಳ ಹೆಸರಿಲ್ಲದಂತೆ ಪ್ರವಾಹದ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿ ಹೋಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಹಸಿರು ಮನೆ ಮಾತ್ರ ಎಳ್ಳಷ್ಟೂ ಅಲುಗಾಡದೇ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತಿತ್ತು.

ಮನೆಯ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಈ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಎಂಜಿನಿಯರ್​ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಿಗರು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೀರಿನ ರಭಸವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅದಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿರಬಹುದಾದ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ತತ್ವಗಳ ಕುರಿತು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಗಳೇ ನಡೆದು ಹೋಗಿವೆ. ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇಲ್ಲದಿರುವುದೇ ಅದರ ಬಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿರಬಹುದು ಎಂದು ಮೀಮ್‌ಗಳು ಹರಿದಾಡಿದವು.

ವೈರಲ್​ ಆಗಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ತೇಜ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಪೈಕುರೆಲ್. ಅವರ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಛತ್ರ ಬಹದ್ದೂರ್ ಪೈಕುರೆಲ್, ಅವರ ಪತ್ನಿ, ಮಗ, ಸೊಸೆ ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಗಳು ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾಗ ತೇಜ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಅವರು ದೂರದಿಂದಲೇ ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಅವರ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಹೋಗಲು ಯಾವುದೇ ದಾರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಪ್ರವಾಹದ ನೀರು ರಭಸದಿಂದ ನುಗ್ಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ನಾನು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 9.15ರ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ನೆರೆಯ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕೂಗು ಕೇಳಿಸಿತು. ನೆರೆಹೊರೆ ಮನೆ ಮಂದಿ ಆತಂಕ ಅಂದಾಜಿಸಿ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ದೂರದ ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದರು. ಆದರೆ, ಈ ಕುಟುಂಬ ಮೆಟ್ಟಿಲಿನ ಮೂಲಕ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀರು ಮನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸಿತು, ಇದರಿಂದ ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಬಂದ್​ ಆಗಿ, ಮನೆ ಮಹಡಿ ಸೇರಿದರು.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆರು ಮಂದಿ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನದಿಯ ರಭಸ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಅವರು ಒಂದು ಹಂತ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದರು.

ಒಂದೂವರೆಗಂಟೆ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಕುಟುಂಬ: ಈ ಟಿವಿ ಭಾರತ್​ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಛತ್ರ ಬಹದ್ದೂರ್​, ನಾವು ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರವಾಹದ ನಡುವೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದೆವು, ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು ಎಂದರು.

ಆ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ದ ಪ್ರದಿಶಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದಳು. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಆಕೆ, ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಭಯವಾಯಿತೆಂದರೆ, ಸಾಯುವಂತೆಯೇ ಭಾಸವಾಯಿತು. ನದಿಯ ನೀರು ಆಕಾಶದತ್ತ ಏರುತ್ತಿದೆಯೇನೋ ಎಂಬಂತೆ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸಿತು,. ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ನಿರಂತರವಾಗಿ 'ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ' ಎಂದು ಜಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ನನ್ನ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದೆವು, ಆದರೆ ಯಾರೂ ಅಳಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಘಟನೆಯ ಭೀಕರತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದಳು.

ಈ ಮನೆ ಸುಮಾರು 90 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನದಿಯಿಂದ ಆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಏಕೈಕ ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಫಲ ನೀಡಿದವು ಎಂದು ಆ ಕುಟುಂಬ ನಂಬುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ತಾವು ಪಡೆದಿದ್ದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ತೇಜ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರನ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಛತ್ರ ಬಹದ್ದೂರ್ ಅವರ ಈ ಮನೆಯ ನೆಲ ಮಹಡಿಯನ್ನು 1996ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಉಳಿದ ಮೂರು ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕಟ್ಟಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರನ ಮನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಾಗಿದ್ದೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಳಿಸಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವವನ್ನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಳಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಂದಿನ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.

ಬಲದ ಪರಿಗಣನೆ: ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಗಣನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕಟ್ಟಡದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟಿಎಂಟಿ ಬಾರ್‌ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ 16 ಎಂಎಂ ಉಕ್ಕಿನ ಸರಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನಿಂದ ಬಲಪಡಿಸಲಾದ ಕಂಬಗಳು 9 ಇಂಚು ಹಾಗೂ 12 ಇಂಚು ಅಳತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳಿ ಕಂಪನಿಗಳು ತಯಾರಿಸಿದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು. ದೃಢತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಆರು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿತು ಎಂದರು.

ಹತ್ತಿರದ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು, ತೇಜ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಅವರು ಇದೇ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಸಿರು ಮನೆಯನ್ನು ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ರಚನೆಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನೂ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕಟ್ಟಡದ ರಚನಾತ್ಮಕ ದೃಢತೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೈಗೊಂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ನಿರ್ಧಾರವು, ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಯಿತು.

ನೆರೆ ಇಳಿದರೂ ಹೊರ ಬಾರದ ಸ್ಥಿತಿ: ನೀರು ಇಳಿದ ನಂತರವೂ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರವಾಹವು ಹಲವಾರು ಮೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟು ಆಳದ ಕೆಸರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಜನರು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಡದ ಬಳಿ ಹೋಗುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಳಗಿಳಿದು, ಆ ಕೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಆಗ ತೇಜ್ ಬಹದ್ದೂರ್, ಹತ್ತಿರದ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹಗ್ಗವೊಂದನ್ನು ತಂದು ಮೃದು ಉಕ್ಕಿನ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದಾರಿಯೊಂದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು. ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಅವರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದತ್ತ ಕರದೊಯ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಆ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ, ಆ ಮನೆಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನೂ ಕಂಡುಕೊಂಡರು.

ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಮನೆಯಾಗಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ: ಆ ಮನೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅದು ಪ್ರವಾಹದ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆದ ಬಳಿಕ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಈಗ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಮನೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಛತ್ರ ಬಹದ್ದೂರ್​.

ತೇಜ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮಾಯಾ ಪೈಕುರೆಲ್, ತಮ್ಮ ಮನೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತೆಂದರೆ ಜನರು ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೇಪಾಳ, ಭಾರತ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳ ಜನರು ಈ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ನಾಲ್ಕು ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಪೈಕಿ ಮೂರು ಅಂತಸ್ತುಗಳು ಕೆಸರಿನಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬಾಧಿತವಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಮೊದಲ ಅಂತಸ್ತು ಹಾಗೂ ಮನೆಯ ನದಿಯ ಬದಿಯ ಭಾಗಗಳು ವ್ಯಾಪಕ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಾರಣ, ಛತ್ರಬಹದ್ದೂರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕಠ್ಮಂಡುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯ ಕೆಲಸ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನುವಾಕೋಟ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನನ್ನ ಹಣ, ವಾಹನ ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನ - ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಬಳಿ ಈಗ ಏನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ನಾನು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.

ಮನೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ರಸುವಾ, ನುವಾಕೋಟ್ ಮತ್ತು ನದಿಯ ಕೆಳಭಾಗದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹವು ತ್ರಿಶೂಲಿ ನದಿಯ ಅಗಲವನ್ನು ಕೆಲವು ನೂರು ಮೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನೂ ದುರಸ್ತಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಾಗ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಹ: ವೈರಲ್​ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಂದರ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಕುಟುಂಬ ಸೇಫ್​

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