ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಜೆಟ್​ ಒತ್ತು; ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್​

ಸುಧಾರಣೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು, ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಕಷ್ಟು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿತ್ತ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.

"Building ecosystem with structural reforms", says FM Sitharaman in post-Budget news conference
ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್​ (ANI)
By ANI

Published : February 1, 2026 at 5:24 PM IST

2 Min Read
ನವದೆಹಲಿ: ಸದನದಲ್ಲಿ 2026-27ರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್​ ಮಂಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್​, ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಆವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರವು ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.

ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ನಾವು, ರಚನಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣದತ್ತ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸುಧಾರಣೆಯ ಕ್ರಮಗಳು ಮುಂದುವರೆಯಲಿವೆ. 21ನೇ ಶತಮಾನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ತರುವ ಕುರಿತು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

2-3ನೇ ಹಂತದ ನಗರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಒತ್ತು: ಭಾರತದ ನಗರಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಅವಿಷ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಹಂತದ ನಗರ ಹಾಗೂ ಟೆಂಪಲ್​ ಟೌನ್​ನಂತಹ ನಗರಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸೌಕರ್ಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಜೆಟ್, ನಗರ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಆಧಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ನಗರಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವರ್ಧಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸುಧಾರಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಆಧಾರಿತ ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದೊಂದಿಗೆ ಸವಾಲಿನ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 5000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ನಗರಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶ್ರೇಣಿ 2, ಶ್ರೇಣಿ 3 ನಗರಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.

ಅಪರೂಪದ ಖನಿಜ ಕಾರಿಡಾರ್​ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ: ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್​ ಮಿಷನ್​ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್​ ಆಧಾರಿತ ಉತ್ಪಾದಕ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್​ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 40,000 ಕೋಟಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ತೇಜನವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಭೂ ಖನಿಜಗಳ ಕಾರಿಡಾರ್​ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತ ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ಪೂರೈಸಲಿದೆ. ಇವುಗಳ ಪತ್ತೆ, ಅನ್ವೇಷಣೆ, ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ಅಪರೂಪದ ಖನಿಜಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಹ್ಯ ಮೂಲಗಳ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಖನಿಜಗಳ ಕಾರಿಡಾರ್​ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ನಾವು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವು ಒಡಿಶಾ, ಕೇರಳ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು. ಇವು ಪ್ರಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಪರೂಪದ ಖನಿಜಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್​ ತಿಳಿಸಿದರು.

2026-24ರ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ, ಸಾಲೇತರ ರಶೀದಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ 36.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮತ್ತು 11.7 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಲಗಳನ್ನು 17.2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರದ ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ನಿವ್ವಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಲವನ್ನು 26.7 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು 49.6 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆಗಿದ್ದು, ಬಂಡವಾಳ ಖರ್ಚು ₹11 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಾಗಿದೆ.

2026-27ರಲ್ಲಿ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆಯು ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೇ. 4.3 ರಷ್ಟಿರಲ್ಲಿದೆ. 2025- 26ರ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆಯ ಜಿಡಿಪಿಯನ್ನು 4.4ರಷ್ಟು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

2025-26ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೇಕಡಾ 56.1 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, 2026-27ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ-ಜಿಡಿಪಿ ಅನುಪಾತವು ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೇಕಡಾ 55.6 ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

2026-27ರಲ್ಲಿ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆಯು ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೇ. 4.3 ರಷ್ಟಿರಲಿದೆ: FM ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್

UNION BUDGET 2026
FM IN POST BUDGET NEWS CONFERENCE
NIRMALA SITHARAMAN
UNION BUDGET 2026

