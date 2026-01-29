ETV Bharat / bharat

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭಾಷಣದ ಮೇಲಿನ ವಂದನಾ ನಿರ್ಣಯದ ಚರ್ಚೆ; ಫೆ.4ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿಯಿಂದ ಉತ್ತರ

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಫೆ.4ರಂದು ವಂದನಾ ನಿರ್ಣಾಯದ ಚರ್ಚೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಲೋಕಸಭೆ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 29, 2026 at 4:08 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭಾಷಣದ ಮೇಲಿನ ವಂದನಾ ನಿರ್ಣಯದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ 18 ಗಂಟೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 2, 3 ಮತ್ತು 4ರಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಫೆ.4ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಇಂದು ನಡೆದ ಲೋಕಸಭೆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ (ಬಿಎಸಿ) ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

2026-27ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್​ ಫೆ.1ರಂದು ಮಂಡನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚರ್ಚೆ ಫೆ.5, 9, 10 ಮತ್ತು 11ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 18 ಗಂಟೆ ಸಮಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು​ ಫೆ.11ರಂದು ಉತ್ತರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.

ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಸರ್ವಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಮನರೇಗಾ ಪುನರ್​ಸ್ಥಾಪನೆ, ಚುನಾವಣಾ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಮತ್ತು ಯುಜಿಸಿ ವಿವಾದ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದವು.

ಇಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ವಿತ್ತ ಸಚಿವರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಂಡಿಸಿದ್ದು, ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಸದನವನ್ನು ಫೆ.1ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು. ಈ ವರ್ಷ ಬಜೆಟ್​ ಅಧಿವೇಶನ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಸತತ 9ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್​ ಬಜೆಟ್​ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಸಂಸತ್​ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಗ್ಗೆರುತಾಗಲಿದೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕುರಿತಾದ ಅಧಿಕೃತ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಸಮಗ್ರ ದತ್ತಾಂಶ-ಬೆಂಬಲಿತ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಭವಿಷ್ಯದ ನೀತಿ-ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯಾಗಿ, ಇದು ಕಳೆದ 12 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ 65 ದಿನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಫೆ.13ರಂದು ಉಭಯ ಸದನಗಳು ವಿರಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದೂಡಿ, ಮಾರ್ಚ್ 9ರಂದು ಮತ್ತೆ ಸಭೆ ಸೇರುತ್ತವೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

