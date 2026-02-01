ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2026: ಸ್ವದೇಶಿ ಜವಳಿ, ನೇಕಾರರಿಗೆ ಮುಂಚೂಣಿ ಸ್ಥಾನ; ಉದ್ಯೋಗ, ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ
ಜಾಗತಿಕ ಜವಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ, ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ತಯಾರಕರೊಂದಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಸಮಗ್ರ ಜವಳಿ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 1, 2026 at 3:54 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಈ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ-ತೀವ್ರ ಜವಳಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ತರುವ ಸಮಗ್ರ ಜವಳಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಗ್ರ ಜವಳಿ ಯೋಜನೆ: ಭಾರತೀಯ ಜವಳಿಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿಸಲು, ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು, ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಜವಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು, ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ತಯಾರಕರೊಂದಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫೈಬರ್ ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾರು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್, "ರೇಷ್ಮೆ, ಉಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಸೆಣಬಿನಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಾರುಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಯುಗದ ನಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ" ಎಂದರು.
ಆಮದುಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಸ್ಥಿರವಾದ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತಯಾರಕರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಹಳೆಯ ಜವಳಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಧುನೀಕರಣ: ಎರಡನೆಯದು ಜವಳಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆ, ಇದು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನವೀಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಳೆಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ MSME ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬಹುದು. ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು.
ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ: ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (NHHP) ವನ್ನು ಸಹ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೇಕಾರರು ಮತ್ತು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶ ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ಆದಾಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಜವಳಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಅರೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸುವ ಹಾಗೂ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ NHHP ಅನ್ನು ಇರಿಸಿದೆ.
ಮೆಗಾ ಜವಳಿ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು: ಸಮಗ್ರ ಜವಳಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ TEX-ECO ಉಪಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸಲು ನವೀಕರಿಸಿದ ಕೌಶಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ SAMARTH 2.0 ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕ ಜವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗಮನ ಹರಿಸಿ, ಮೆಗಾ ಜವಳಿ ಪಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಈ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ, ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಕಳೆದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ಹತ್ತಿ ಮಿಷನ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ: ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2025-26 ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹತ್ತಿ ಮಿಷನ್ನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಈ ಮಿಷನ್ ಗುರಿಗಳು:
- ಹತ್ತಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು-ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ-ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಭೇದಗಳು
- ರೈತರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು
- ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು
- ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹತ್ತಿಯ ಸ್ಥಿರ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು
ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಐದು ಎಫ್ ತತ್ವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ (ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಫೈಬರ್ ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಟು ಫ್ಯಾಶನ್ ಟು ಫಾರಿನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್). ದೇಶಿಯ ಹತ್ತಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಈ ಮಿಷನ್ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಆಮದು ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಜವಳಿ ವಲಯದ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಖಾದಿ, ಕೈಮಗ್ಗಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಬೆಂಬಲ: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದ ಜವಳಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಕೈಮಗ್ಗ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು, ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಜವಳಿ ಸಮೂಹಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ.
ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮದ ಹೊರತಾಗಿ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ 200 ಪರಂಪರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹರಸಾಹಸಪಡುತ್ತಿರುವ ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಜವಳಿಯಲ್ಲದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಕ್ರಮವು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ.
ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಂಬಲಿಸಲು, ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 27 ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಧಿಗೆ 4,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮರುಪೂರಣ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಈ ನಿಧಿಯು MSME ಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು, ಬಂಡವಾಳದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
