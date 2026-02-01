ETV Bharat / bharat

ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2026-27: ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗೆ 2.6 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ ಹಂಚಿಕೆ; ಪೊಲೀಸ್​ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲಪಡಿಸಲು ಒತ್ತು

ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ದು, ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ (ETV Bharat)
By PTI

Published : February 1, 2026 at 2:29 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: 2026-27ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಇಂದು ಮಂಡಿಸಿದರು. ಈ ಬಾರಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ ಶೇ.10 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಜೆಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಒಟ್ಟು 2,55,234 ಕೋಟಿ ಹಣ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆ, ಗಡಿ ಕಾವಲು ಮತ್ತು CRPF, BSF ಮತ್ತು CISF ನಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

2025-26ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗೆ 2,33,210.68 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಶೇ.10 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ

ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ: ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ 7,84,678 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಜೆಟ್​ ನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು 6,81,210 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ಶೇ.15.3 ರಷ್ಟು ಹಣ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು 2,19,306 ಕೋಟಿ ರೂ., ರೆವೆನ್ಯೂ ವೆಚ್ಚವನ್ನು 5,53,668 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ 1,71,338 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ, ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ಏರೋ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳಿಗೆ 63,733 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ನೌಕಾಪಡೆಗೆ 25,023 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

2025-26ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಬಜೆಟ್‌ಗೆ 6,81,210 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿತ್ತು. ಆಗ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು 1,80,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದು 1,86,454 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ನಾಗರಿಕ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಮಾನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲಿನ ಮೂಲ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕ ವಿನಾಯಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಗೆಯೇ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ ಘಟಕಗಳಿಂದ ನಿರ್ವಹಣೆ, ದುರಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಕೂಲಂಕಷ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ವಿಮಾನದ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಮೂಲ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವುದಾಗಿಯೂ ಸಚಿವೆ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಈ ಎರಡು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ರಕ್ಷಣಾ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

