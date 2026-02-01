Budget 2026 Highlights: ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ವೇಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ; ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
2047ರ ವೇಳೆಗೆ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇಂದು ಮಂಡಿಸಿದ ಬಜೆಟ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ.
Published : February 1, 2026 at 8:21 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: 'ಕರ್ತವ್ಯ ಭವನ'ದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ ಮೊದಲ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2026 ಇದಾಗಿದ್ದು, ಮೂರು 'ಕರ್ತವ್ಯ'ಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಏರಿಳಿತಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು; ಜನರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು; ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬ, ಸಮುದಾಯ, ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ವಲಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
ಬಜೆಟ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್:
ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸತತ 9ನೇ ಬಜೆಟ್ನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಲೇತರ ಬಂಡವಾಳ ರಶೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹36.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ₹53.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕಳನಂತಿವೆ:
- ಕೇಂದ್ರದ ನಿವ್ವಳ ತೆರಿಗೆ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳು ₹28.7 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಒಟ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಲಗಳು ₹17.2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕಿತ ಭದ್ರತೆಗಳಿಂದ ನಿವ್ವಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಲಗಳು ₹11.7 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಸಾಲೇತರ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜುಗಳು ₹34 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ನಿವ್ವಳ ತೆರಿಗೆ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳು ₹26.7 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ.
- ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ₹49.6 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು ₹11 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ.
- 2026-27ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆಯು GDPಯ ಶೇಕಡಾ 4.3 ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
- 2025-26ರಲ್ಲಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆಯು 2025-26ರ GDPಯ ಶೇಕಡಾ 4.4 ರಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
- 2025-26ರಲ್ಲಿ GDPಯ ಶೇ. 56.1ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, 2026-27ರಲ್ಲಿ ಸಾಲ-ಜಿಡಿಪಿ ಅನುಪಾತವು ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೇ. 55.6 ರಷ್ಟು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
'ಕರ್ತವ್ಯ'
1: ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಮೊದಲ ಕರ್ತವ್ಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಬಯೋಫಾರ್ಮಾ ಶಕ್ತಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಿಷನ್ 2.0, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಘಟಕಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಯೋಜನೆ, ಖನಿಜ-ಸಮೃದ್ಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾದ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳು, ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜವಳಿ ವಲಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 7 ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮತ್ತು ಗಡಿನಾಡಿನ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೇಲಿನವುಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ಇತರ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ 200 ಪರಂಪರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು "ಚಾಂಪಿಯನ್ SME"ಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು (ರೂ. 10000 ಕೋಟಿ SME ನಿಧಿಯೊಂದಿಗೆ); ರೂ. 12.2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಉತ್ತೇಜನ; ಸಮುದ್ರ ವಿಮಾನಗಳ ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸರಕುಗಳ ಪರಿಸರ ಸುಸ್ಥಿರ ಚಲನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಜಲಮಾರ್ಗಗಳು, ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಸರಕು ಪ್ರಚಾರ ಯೋಜನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೀಸಲಾದ ಸರಕು ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿ, ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ (CCUS) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗಾಗಿ ₹20,000 ಕೋಟಿಗಳ ವಿನಿಯೋಗವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಗರ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹5000 ಕೋಟಿಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 'ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟರ್ಗಳಾಗಿ' ನಗರಗಳ ನಡುವೆ 7 ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೂ ಸೇರಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ, ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು "ವಿಕ್ಷಿತ್ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ"ಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಪುರಸಭೆಯ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ₹1000 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದೇ ಬಾಂಡ್ ವಿತರಣೆಗೆ ₹100 ಕೋಟಿಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
2: ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಎರಡನೇ ಕರ್ತವ್ಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಐದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಚಾಲಕವಾಗಿ ಸೇವಾ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲು ಉನ್ನತ-ಶಕ್ತಿಯ 'ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ' ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಕಿತ್ತಳೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ (ದೃಶ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಷಯದಂತಹ ಸೃಜನಶೀಲ ವಲಯಗಳು) ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
3: ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೂರನೇ ಕರ್ತವ್ಯವು, ಹೊಸ ಜಲಾಶಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ನಗದು ಬೆಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ 'ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ' ಕೃಷಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಬಹುಭಾಷಾ AI ಸಾಧನವಾದ ಭಾರತ್-ವಿಸ್ತಾರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಅದೇ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ದಿವ್ಯಾಂಗಜನ್ ಕೌಶಲ್ ಯೋಜನೆಯಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 16ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇಂದ್ರವು 2026-2027ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ 1.4 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.
ನೇರ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳು
ನೇರ ತೆರಿಗೆ
ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 2025, ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಸರಳೀಕೃತ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲು ಈ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಜೀವನ ಸುಗಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳು ಸೇರಿವೆ:
- ಮೋಟಾರು ಅಪಘಾತ ಹಕ್ಕುಗಳ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀಡುವ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲ ತೆರಿಗೆ (TDS) ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
- ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲಿನ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ತೆರಿಗೆ (TCS) ದರವನ್ನು 2% ಕ್ಕೆ (ಪ್ರಸ್ತುತ 2-20% ರಿಂದ) ಇಳಿಸುವುದು.
- ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉದ್ದೇಶದ LRS ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ TCS ದರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ 5% ರಿಂದ 2% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವುದು.
- ಮ್ಯಾನ್ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ (ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಪೂರೈಕೆ) ಗಾಗಿ ಸರಳೀಕೃತ TDS ನಿಯಮಗಳು, ಇದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.
- ಸಣ್ಣ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಯೋಜನೆ: ಕಮ್ಮಿ ಅಥವಾ ಶೂನ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬದಲು, ನಿಯಮ ಆಧಾರಿತ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ (automated) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಜಾರಿ.
- ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲಿನ TDS ಗಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ 15G ಅಥವಾ 15H ಅನ್ನು ಡಿಪಾಸಿಟರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಏಕಗವಾಕ್ಷಿ (Single window) ವ್ಯವಸ್ಥೆ.
- ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಇರುವ ಸಮಯವನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 31 ರವರೆಗೆ, ನಾಮಮಾತ್ರದ ಶುಲ್ಕದೊಂದಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು.
- ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ (staggered) ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು.
- ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು (NRIs) ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ TAN ಬದಲಿಗೆ ನಿವಾಸಿ ಖರೀದಿದಾರರ PAN ಆಧಾರಿತ ಚಲನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದು.
ದಂಡ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳ ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆ.
• ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ (Assessment) ಮತ್ತು ದಂಡದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಎರಡಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ದಾವೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರವೂ ತೆರಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು; ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ವರ್ಷದ ತೆರಿಗೆ ದರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ದರ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.
• ಆದಾಯದ ತಪ್ಪು ವರದಿಯ ಮೇಲಿನ ದಂಡಕ್ಕೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ (Immunity) ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
• ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಇರುವ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳ (Prosecution) ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
• ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ವಸ್ತುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನ TDS ಪಾವತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಅಪರಾಧ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು (Decriminalised).
• ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2024 ರಿಂದ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ, ಒಟ್ಟು 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲದ ವಿದೇಶಿ ಆಸ್ತಿಗಳ (non-immovable foreign assets) ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಗೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು: ಹಾಲು, ಎಣ್ಣೆಬೀಜಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಥವಾ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅದರ ಸದಸ್ಯರು ಬೆಳೆಸಿದ ಅಥವಾ ಬೆಳೆದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಕಡಿತವನ್ನು ಪಶು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವವರಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು. ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ-ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘವು ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿತರಿಸುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಭಾಂಶ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಡಿತವಾಗಿ ಅನುಮತಿಸುವುದು. ಅಧಿಸೂಚಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರಿ ಒಕ್ಕೂಟವು 31.1.2026 ರವರೆಗೆ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪಡೆದ ಲಾಭಾಂಶ ಆದಾಯಕ್ಕೆ, ಅದರ ಸದಸ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿತರಿಸಲಾದ ಲಾಭಾಂಶಕ್ಕೆ 3 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವುದು.
- ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಎಂಜಿನ್ ಆಗಿ ಐಟಿ ವಲಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು: ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇವೆಗಳು, ಐಟಿ-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳು, ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಪ್ಪಂದದ ಆರ್ & ಡಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇವೆಗಳ ಒಂದೇ ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 15.5 ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುರಕ್ಷಿತ ಬಂದರು ಲಾಭದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು.
- ಐಟಿ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಬಂದರು ಪಡೆಯುವ ಮಿತಿಯನ್ನು 300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ 2,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಐಟಿ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಬಂದರು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ನಿಯಮ-ಚಾಲಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು.
- ಐಟಿ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಸುಧಾರಿತ ಬೆಲೆ ಒಪ್ಪಂದ (ಎಪಿಎ) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು 2 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದೊಂದಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ತೆರಿಗೆದಾರರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ 6 ತಿಂಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.
- ಎಪಿಎಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ರಿಟರ್ನ್ಗಳ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಅದರ ಸಂಬಂಧಿತ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು.
ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು:
- ಭಾರತದ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಯಾವುದೇ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗೆ 2047 ರವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
- ಭಾರತದಿಂದ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಂಪನಿಯು ಸಂಬಂಧಿತ ಘಟಕವಾಗಿದ್ದರೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 15 ರಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ ಬಂದರು ಒದಗಿಸಬೇಕು.
- ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಮೌಲ್ಯದ ಶೇಕಡಾ 2 ರಷ್ಟು ಲಾಭಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಘಟಕ ಗೋದಾಮಿಗಾಗಿ ಅನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಬಂದರು. ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 0.7 ರಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ.
- ಬಾಂಡೆಡ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಟೋಲ್ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳು, ಉಪಕರಣಗಳು ಅಥವಾ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಅನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
- ಅನಿವಾಸಿ ತಜ್ಞರ ಜಾಗತಿಕ (ಭಾರತೇತರ ಮೂಲದ) ಆದಾಯಕ್ಕೆ, ಅಧಿಸೂಚಿತ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಅವಧಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ. ಊಹಾತ್ಮಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಅನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪರ್ಯಾಯ ತೆರಿಗೆ (MAT) ನಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ.
ತೆರಿಗೆ ಆಡಳಿತ: ಭಾರತೀಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ (ಇಂಡಾಸ್) ಆದಾಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆ ಮಾನದಂಡಗಳ (ಐಸಿಡಿಎಸ್) ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಮಂಡಳಿಯ ಜಂಟಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಐಸಿಡಿಎಸ್ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಅಗತ್ಯವನ್ನು 2027-28 ತೆರಿಗೆ ವರ್ಷದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೇಫ್ ಹಾರ್ಬರ್ ನಿಯಮಗಳ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಾರನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
ಇತರ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು:
- ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಷೇರುದಾರರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಮರುಖರೀದಿಯನ್ನು ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರವರ್ತಕರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮರುಖರೀದಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ತೆರಿಗೆಯು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರವರ್ತಕರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 22 ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಲ್ಲದ ಪ್ರವರ್ತಕರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 30 ಆಗಿದೆ.
- ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸರಕುಗಳ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ಯುಕ್ತ ಮದ್ಯ, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳ ಮೇಲಿನ ಟಿಸಿಎಸ್ ದರವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 2 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟೆಂಡು ಎಲೆಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 5 ರಿಂದ 2 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ತೆರಿಗೆ (ಎಸ್ಟಿಟಿ)ಯನ್ನು ಈಗಿನ ಶೇ.0.02 ರಿಂದ ಶೇ.0.05 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಆಯ್ಕೆಗಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಎಸ್ಟಿಟಿಯನ್ನು ಈಗಿನ ಶೇ.0.1 ಮತ್ತು ಶೇ.0.125 ರಿಂದ ಶೇ.0.15 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು.
- ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಬದಲಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು, ಮುಂದೆ ತಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಪರ್ಯಾಯ ತೆರಿಗೆ (MAT) ಕ್ರೆಡಿಟ್ನ ಸೆಟ್-ಆಫ್ ಅನ್ನು ಹೊಸ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ MAT ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಳಸಿ ಸೆಟ್-ಆಫ್ ಅನ್ನು ಹೊಸ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ 1/4 ನೇ ಭಾಗದವರೆಗೆ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳು:
1. ಸುಂಕ ಸರಳೀಕರಣ ಮತ್ತು ವಿನಾಯಿತಿಗಳು
ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸುಂಕದ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಸರಳೀಕರಣ ಮತ್ತು ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ:
• ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು: ಸಮುದ್ರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು (Marine), ಚರ್ಮ (Leather), ಮತ್ತು ಜವಳಿ (Textile) ಉತ್ಪನ್ನಗಳು.
• ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ: ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆ (Energy Transition), ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ (Nuclear Power).
• ಇತರೆ: ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳು (Critical Minerals), ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆರೆಸಿದ ಸಿ.ಎನ್.ಜಿ (CNG), ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ವಿಮಾನಯಾನ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ (SEZ) ಉತ್ಪಾದನೆ.
2. ಜೀವನ ಸುಲಭೀಕರಣ (Ease of Living)
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ:
• ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆ: ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸುಂಕದ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ದರವನ್ನು ಶೇ. 20 ರಿಂದ ಶೇ. 10ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆಹಾರ: ಆಯ್ದ ಔಷಧಗಳು, ಜೀವ ರಕ್ಷಕ ಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
• minimal intervention (ಕನಿಷ್ಠ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ): ಸರಕುಗಳ ವೇಗದ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ವಿವಾದ ಬಗೆಹರಿಕೆ: ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ತೆರಿಗೆದಾರರು ದಂಡದ ಬದಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
3. ವ್ಯಾಪಾರ ಸುಲಭೀಕರಣ (Ease of Doing Business)
ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತರಲಾಗಿದೆ:
• ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು "Customs Integrated System" (ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸಂಯೋಜಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ) ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು.
೪. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ
• ಸುಂಕ ಮುಕ್ತ: ಭಾರತೀಯ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಹಡಗುಗಳು ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯ (EEZ) ಅಥವಾ ಹೈ ಸೀಸ್ (High Seas) ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸುಂಕದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
• ರಫ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ: ಅಂತಹ ಮೀನುಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಿದರೆ (Landing), ಅದನ್ನು ಸರಕುಗಳ 'ರಫ್ತು' (Export) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
