Love ಕೇಸ್​: ಪ್ರೇಯಸಿ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಬಿ. ಟೆಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾವು

ಹೈದರಾಬಾದ್​ನ ಅಮೀನ್‌ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

December 11, 2025

ಹೈದರಾಬಾದ್ : ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಇಲ್ಲಿನ ಅಮೀನ್‌ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಯುವಕನನ್ನು ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಮರುದಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಗಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಆತ ಈಗಾಗಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂತ್ರಸ್ತನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೆನುಗಂಚಿಪ್ರೊಲು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಕನಿ ಶ್ರವಣ್ ಸಾಯಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಶಿವ (19) ಎಂಬುವವರು ಮೆಡ್ಚಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೈಸಮ್ಮಗುಡದಲ್ಲಿರುವ ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಬಿ.ಟೆಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ.

ಅವನು ಕುತ್ಬುಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿನ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಕುಕಟ್​ಪಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಗತಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ್ ಸಾಯಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓದುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಬ್ಬರ ಸ್ನೇಹ ನಂತರ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿರುಗಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಆಗಾಗ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರು.

ಅವರಿಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಚಾರ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ತಿಳಿದಾಗ ಮೊದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶ್ರವಣ್ ಸಾಯಿ, ಹುಡುಗಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಗಿದೆ. ಈ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಕೈ ಮುರಿದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಅದೇ ಸಂಜೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಆಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತೀವ್ರ ಗಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನನಾಗಿದ್ದ ಶ್ರವಣ್ ಸಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಬುಧವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಬಾಲಕಿಯ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ನಿಜಾಮ್‌ಪೇಟೆಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಲುಪುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಐ ನರೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರವಣ್ ಸಾಯಿ ಅವರು ಪೆನುಗಂಚಿಪ್ರೊಲು ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಅಶೋಕ್ ಮತ್ತು ಕೋಮಲಿ ದಂಪತಿಯ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರ. ಅವರು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಅವರ ತಾಯಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರ ತಂದೆ ಕೂಡ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ವಸಂತಾ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಅವರ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಈ ಕುರಿತು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, "ಹುಡುಗಿಯ ತಾಯಿ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವುದಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರವಣ್ ಸಾಯಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದವರೆಗೆ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೂಡಿಹಾಕಿ ನಿರ್ದಯವಾಗಿ ಥಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಯಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಗ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

