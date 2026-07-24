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ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಬಿಎಸ್‌ಎಫ್ ಯೋಧ: ಇಬ್ಬರ ಸಾವು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸೈನಿಕನಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ!

ಕೋರ್ಟ್ - ಮಾರ್ಷಲ್ ವಿಚಾರಣೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜವಾನನೊಬ್ಬ ಸೆಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಆಯುಧವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.

BSF Jawan Kills 2 Colleagues
ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಬಿಎಸ್‌ಎಫ್ ಯೋಧ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 24, 2026 at 11:44 AM IST

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ಮಾಲ್ಡಾ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ: ಕೋರ್ಟ್ - ಮಾರ್ಷಲ್ ವಿಚಾರಣೆಯಡಿ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಎಸ್‌ಎಫ್ ಯೋಧನೊಬ್ಬ ಗಾರ್ಡ್‌ನಿಂದ ರೈಫಲ್ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಬ್ಯಾರಕ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಮಾಲ್ಡಾದ ವೈಷ್ಣವ್‌ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಎಸ್‌ಎಫ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಕೋಲಾಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್ - ಮಾರ್ಷಲ್ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜವಾನನೊಬ್ಬ ಸೆಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಆಯುಧವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಿರುವ ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಪಿ ಯೋಧ ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ನಿವಾಸಿ ಶಿವಂ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ - ಮಾರ್ಷಲ್ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ವೈಷ್ಣವನಗರ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ, ಶಿವಂ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಸೆಂಟ್ರಿಯಿಂದ ರೈಫಲ್ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದ ಬ್ಯಾರಕ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಪದೇ ಪದೇ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಠಾತ್ ಗುಂಡಿನ ಶಬ್ದವು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸೈನಿಕರು ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಪರದಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಾದ - ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ (ಬಿಹಾರ ನಿವಾಸಿ), ಅಂಬಾದರ್ ಸುರೇಶ್ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಿವಾಸಿ) ಮತ್ತು ಬಿಕಾಶ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಯಿತು.

ಗುಂಡಿನ ಸದ್ದು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರ ಜವಾನರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು. ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಮೂವರು ಜವಾನರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾಲ್ಡಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು. ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅಂಬಾದರ್ ಸುರೇಶ್ ಆಗಮಿಸುವಾಗಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಬಿಕಾಶ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ಮರಣದ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಘಟನೆಯ ನಂತರ ವೈಷ್ಣವನಗರ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬಿಎಸ್‌ಎಫ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಮಾಲ್ಡಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಅನುಪಮ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿರುಸುಗೊಂಡ ತನಿಖೆ: ದಾಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಆರೋಪಿ ಜವಾನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಯ ಆಯುಧವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೋಪವಾಗಿದೆಯೇ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಪಿ ಯೋಧ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ದಾಳಿಗೆ ಇದು ಏಕೈಕ ಕಾರಣವೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಇತ್ತೀಚಿನ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿವಂ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಬಿಎಸ್‌ಎಫ್ ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ತನಿಖೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಎಸ್‌ಎಫ್ ಇನ್ನೂ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೃತ ಇಬ್ಬರು ಯೋಧರ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾಲ್ಡಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಳಿಕ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬಿಎಸ್​ಎಫ್​ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.

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TAGGED:

119TH BATTALION HEADQUARTERS
ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ
ಇಬ್ಬರ ಸಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸೈನಿಕನಿಗೆ ಗಾಯ
ಕೋರ್ಟ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ವಿಚಾರಣೆ
BSF JAWAN KILLS 2 COLLEAGUES

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