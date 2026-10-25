ಭಾರತದ ಗಡಿಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಯೋಧರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾ ನುಸುಳುಕೋರರು
ಭಾರತ- ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನುಸುಳುಕೋರರು ಉದ್ದಟತನ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಗಡಿಯೊಳಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನುಗ್ಗಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಯೋಧರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 25, 2026 at 8:19 PM IST
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ (ಪಶ್ಚಿಮಬಂಗಾಳ): ಭಾರತ-ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೋದ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಯೋಧರ ಮೇಲೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪ್ರಜೆಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಘಟನೆ ಶನಿವಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಯು (BSF) ಗ್ರೆನೇಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದು, ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕೂಚ್ ಬೆಹಾರ್ನ ಮೆಖ್ಲಿಗಂಜ್ನಲ್ಲಿರುವ 'ಬಿಎಸ್' ಗಡಿ ಚೌಕಿ ಸಮೀಪವಿರುವ ಸನಿಯಾಜನ್ ನದಿಯಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳ ಗುಂಪೊಂದು ಮರಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮುಂದಾದಾಗ, ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪ್ರಜೆಗಳು ಯೋಧರ ಮೇಲೆಯೇ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಕೋಲುಗಳಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ: ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ಯೋಧರು ಗ್ರೆನೇಡ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಫೋಟದ ಶಬ್ಧ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ದಾಳಿಕೋರರು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾದರು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆಯು ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಲವಾರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಮುಳ್ಳುತಂತಿಯ ಬೇಲಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಭಾರತದ ಭೂಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ, ಸನಿಯಾಜನ್ ನದಿಯಿಂದ ಮರಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳುವಂತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಸೂಚಿಸಿದರೂ, ಆದೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮೇಲೆ ಕೋಲುಗಳಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ದೂರದಿಂದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನೂ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ನದಿಗಳಿಂದ ಮರಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡುವ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಹಲವು ಬಾರಿ ನಡೆದಿವೆ. ಈ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಅಪಾಯಗಳಿರುವುದರಿಂದ, ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗಡಿ ಕಾವಲು ಪಡೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಾ ವಹಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯೂ, ಚಾಂಗ್ರಾಬಂಧ ಗಡಿಯ ಸಮೀಪವಿರುವ ಧರ್ಲಾ ನದಿಯಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಮರಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದರು.
ಬೇಲಿ ಇಲ್ಲದ ನದಿ ಪಾತ್ರಗಳೇ ನುಸುಳುಕೋರರ ಟಾರ್ಗೆಟ್: ಕೂಚ್ ಬೆಹಾರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಸದ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ. ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದವರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಗಾ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಕೂಚ್ ಬೆಹಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುಫಾನ್ಗಂಜ್ನಿಂದ ಹಲ್ದಿಬಾರಿಯವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಭಾರತ-ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಗಡಿಯು ಸುಮಾರು 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದವಾಗಿದೆ. ಈ ಗಡಿಯ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ಮುಳ್ಳುತಂತಿಯ ಬೇಲಿಯಿಂದ ಭದ್ರಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶವಿರುವ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಮೆಖ್ಲಿಗಂಜ್ನಲ್ಲಿರುವ ಧರ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸನಿಯಾಜಾನ್ ನದಿಗಳ ಸಮೀಪದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ನದಿಗಳಿಂದ ಮರಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭದ್ರತೆಯ ಆತಂಕ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಗಾವಲನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
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