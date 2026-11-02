ತೆಲಂಗಾಣದ ಚೌಟುಪ್ಪಲ್ನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಶಿವಸತ್ತುವಿನ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯೆ: 130 ತೊಲ ಬಂಗಾರ, 2.5 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಳ್ಳತನ
ಸುಧಾಕರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಒಬ್ಬರೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ನಗದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿದ್ದ ಪವನ್, ಹರ್ಷು ಎಂಬ ತನ್ನ ಸಹಚರನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಈ ಕೊಲೆ ಎಸಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 2, 2026 at 11:07 AM IST
ಚೌಟುಪ್ಪಲ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಯಾದಾದ್ರಿ ಭುವನಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚೌಟುಪ್ಪಲ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಶಿವಸತ್ತು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಭಾನುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿ, ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 130 ತೊಲ ಚಿನ್ನ, 2.5 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 9 ಲಕ್ಷ ರೂ ನಗದನ್ನು ದೋಚಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಅಸ್ಸಾಂ ಮೂಲದ ಈ ಶಂಕಿತರು ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಕಾರಿನಲ್ಲೇ ಪರಾರಿಯಾಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಪೊಲೀಸರು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚೌಟುಪ್ಪಲ್ ನಿವಾಸಿ ರಲ್ಲಬಂಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಶಿವ ಸತ್ತು ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರ ಸೋದರಳಿಯ ಗುರ್ರಂ ಸುರೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಸ್ಸಾಂನಿಂದ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಪವನ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಷು ಬಂದಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 1:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಸುರೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಫೋನ್ನಿಂದ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಸಂದೇಶಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಸಂದೇಶಗಳು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡು ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಮನೆಯ ಮೊದಲ ಮಹಡಿಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಅವರ ಕೊಲೆಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು.
ಸುಧಾಕರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿ, ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದ ಗಾಯಗಳಿದ್ದವು. ಮನೆಯಿಂದ 130 ತೊಲ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು, 2.5 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳು, 9 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಐಫೋನ್ ಕಳುವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಕೊಲೆಯಾದ ಸುಧಾಕರ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರಾರಿಯಾಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಜಿಪಿಎಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಇದ್ದುದರಿಂದ , ಟೋಲ್ ಪಾವತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೋಟಿಫೀಕೇಶನ್ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದವು.
ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೋಧನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಚೌಟುಪ್ಪಲ್ಗೆ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತರಾದ ಸುಧಾಕರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಸ್ಸಾಂನ ಕಾಮಾಕ್ಯ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಶಂಕಿತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ಪವನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಪವನ್ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸುಧಾಕರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಸುಧಾಕರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಒಬ್ಬರೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ನಗದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಅರಿತಿದ್ದ ಪವನ್, ಹರ್ಷು ಎಂಬ ತನ್ನ ಸಹಚರನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಈ ಕೊಲೆ ಎಸಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುರೇಶ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
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