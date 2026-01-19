ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಟೈಲ್ಸ್, ಪೀಠೋಪಕರಣ ತಯಾರಿ: ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹1.25 ಕೋಟಿಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್; ಇದು ಸಹೋದರರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸ್ಟೋರಿ
ಐಐಟಿಯಿಂದ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯವರೆಗೆ.. ವಿಕಾಸ್ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸಹೋದರರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮರುಬಳಕೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕುರಿತಾದ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : January 19, 2026 at 2:25 PM IST
ನವಾಡ(ಬಿಹಾರ): ಈ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರು 'ಮೈನಸ್ ಡಿಗ್ರಿ'. ಇದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 10 ಟನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಟೈಲ್ಸ್, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಟ್ರೋಫಿಗಳು ಮತ್ತು ಪದಕಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಂಪನಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ವಹಿವಾಟು ಬರೋಬ್ಬರಿ 1.25 ಕೋಟಿ ರೂ.!
ವಿಕಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬವರೇ ಈ 'ಮೈನಸ್ ಡಿಗ್ರಿ'ಯ ಮಾಲೀಕ. ಬಿಹಾರದ ನವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನರಹತ್ ಎಂಬ ಸಣ್ಣಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದ ವಿಕಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರ ರಾಹುಲ್ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದ ಮೂಲಕ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನೇ 'ಚಿನ್ನ'ವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದೇಶಗಳಿಗೂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ರಫ್ತು: ಜನರು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವೆಂದು ಎಸೆಯುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಈಗ ಈ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರಿಗೆ ಬಹು-ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್, ಐಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಮತ್ತು ಅಡಿಡಾಸ್ನಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗೂ ಸಹ ಈ ಸಹೋದರರ ಗ್ರಾಹಕರೆಂದರೆ, ಇವರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ ಎಂಬದನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, 'ರೇರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್' ಮೂಲಕ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಪದಕಗಳು, ಟ್ರೋಫಿಗಳು, ಪೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನವನ್ನೂ ತಲುಪಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ, ಜರ್ಮನಿ, ತೈವಾನ್, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರದಂತಹ ವಿದೇಶಗಳಿಗೂ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಹೋದರರ ಪರಿಚಯ: ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ವಿಕಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಐಐಎಂ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ಬಿ.ಟೆಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಅವರು, ಬಳಿಕ ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಂ.ಟೆಕ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ರಾಹುಲ್ ಕುಮಾರ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (NIFT)ಯಿಂದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಗಳಿಸಿದರು.
ರಾಹುಲ್ ಸುಮಾರು 12 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಐಐಟಿಯಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ವಾತಾವರಣವು ವಿಕಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹೋದರರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಆರಾಮದಾಯಕ ಜೀವನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡರು.
ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಐಡಿಯಾ: ಇವರ ಕೆಲಸ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕರಗದೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿರುವುದರಿಂದ, ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಹೋದರರು ಪಣತೊಟ್ಟರು. 2020ರಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆರಂಭಿಸಿ, 2021ರಲ್ಲಿ 'ಮೈನಸ್ ಡಿಗ್ರಿ' ಎಂಬ ಸ್ವಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದರು.
ಮೊದಲಿಗೆ ಕೇವಲ 6,000 ರೂ.ಗೆ ಸಣ್ಣ ಒವನ್(oven) ಖರೀದಿಸಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಚ್ಚಳಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು, ಕೀಚೈನ್ಗಳು, ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು 300ರಿಂದ 800 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾದವು. ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಾಗ, ಸಹೋದರರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆಯಿತು. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು. ಇಂದು, ಅವರ ಕಂಪನಿಯು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 50,000ದಿಂದ 100,000 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹಲವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ: ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಮೂಲಕ ವಿಕಾಸ್ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಸಹೋದರರು ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 12ರಿಂದ 100 ರೂ.ಗಳವರೆಗಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, 12ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನುರಿತ ಕೆಲಸಗಾರರು ಅವರ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಸಿಕ 11,000ದಿಂದ 22,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
"ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಲಾಭ ತಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಸಂತಸ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅದನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು. ನಂತರ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆವು, ಬಳಿಕ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು. ಇಂದು, ನಾವು ತಿಂಗಳಿಗೆ 10 ಟನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ವಿಕಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
"ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ನೀವೇ ನೋಡಬಹುದು, ಈ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳು ಅಮೃತಶಿಲೆಯಿಂದ (marble) ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದಲೇ ಈ ರೂಪ ಪಡೆದಿವೆ. ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರು ಹೊದಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವೆಂದು ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಅಂತಹ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದಲೇ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಟ್ರೋಫಿಗಳು ಮತ್ತು ಪದಕಗಳಿಗೆ ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಟ್ರೋಫಿಗಳು ಮತ್ತು ಪದಕಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅವು ಜನರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜನರು ಎಸೆಯುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಟ್ರೋಫಿಯಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು" ಎಂದು ವಿಕಾಸ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ರಚನೆಗೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
