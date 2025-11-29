ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಣಿಯರ ಉಡುಗೊರೆ; ಒಂಬತ್ತು ದಶಕಗಳ ನಂತರವೂ ತನ್ನ ಜೀವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ 'ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ಸ್ ಟೇಬಲ್'
1932ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಣಿಯರು ನೀಡಿದ ಅಪರೂಪದ ಉಡುಗೊರೆಯೊಂದು ಈಗಲೂ ತೆಲಂಗಾಣದ ಖಮ್ಮಂನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೀವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
Published : November 29, 2025 at 2:10 PM IST
ಖಮ್ಮಂ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಣಿಯರು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವಿಶೇಷ 'ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ಸ್ ಟೇಬಲ್' ಒಂಬತ್ತು ದಶಕಗಳ ನಂತರವೂ ತೆಲಂಗಾಣದ ಖಮ್ಮಂನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೀವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. 1932ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜಮನೆತನವು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಈ ವಿಶೇಷ ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜುಬಿಲಿ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮುಂಬೈ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಕಾರರು ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಖಮ್ಮಂನಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಆಫರ್ ನೀಡಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಅಪರೂಪ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಅಪರೂಪ ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಇಬ್ಬರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಣಿಯರು 1932ರಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈನಿಂದ ಖಮ್ಮಂಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ರಾಣಿಯರು, ಎರಡು ಬೃಹತ್ ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ಗಳು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಟೇಬಲ್ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ವಿರಳವಾಗಿದ್ದವು. ರಾಣಿಯರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಿರಾಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಭಾರವಾದ ಟೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು, ಎರಡು ವಿಶೇಷ ಕೋಚ್ಗಳನ್ನು ಅವರ ರೈಲಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಸುಮಾರು 14 ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಯಾರಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಲಂಡನ್ನ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ರೈಟ್ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ' ಈ ಟೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಹಲವಾರು ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ತೂಕವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸದ ನಂತರ, ಅತಿಯಾದ ತೂಕ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಸವಾಲುಗಳಿಂದಾಗಿ ಟೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿದ ರಾಣಿಯರು, ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು.
ಎರಡರ ಪೈಕಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಮ್ಮಂನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿಗೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಎರಡನೇಯದನ್ನು 1932ರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಜುಬಿಲಿ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಅದೇ ವರ್ಷ ಪುರಸಭೆಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಯಿತು.
ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ಸ್ ಆಡಲು ದಂತದ ಚೆಂಡು ಬಳಕೆ: ಆದರೆ, ಜುಬಿಲಿ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಟೇಬಲ್ ಇಂದಿಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಮೂಲ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟೇಬಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕ್ಲಬ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಣಿಯರು ಸ್ವತಃ ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ಸ್ ಆಡಲು ದಂತದ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಟದ ಬಳಿಕ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಜುಬಿಲಿ ಕ್ಲಬ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಆಕಾರ, ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣದ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಆಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ವಸ್ತುವಾದ ಈ 'ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ಸ್ ಟೇಬಲ್' ಅವರ ಗುರುತಿಗಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಜುಬಿಲಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆ.
