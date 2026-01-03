ETV Bharat / bharat

ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಯುಗದಿಂದಲೇ ಬ್ರಷ್​ ವ್ಯವಹಾರ: ಪ್ರತಿದಿನ 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ರಷ್‌ಗಳ ತಯಾರಿಕೆ

ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಬ್ರಷ್‌ಗಳು ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟದ 70 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಹಾರವು 500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ.

ಬ್ರಷ್‌ಗಳ ತಯಾರಿಕೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 3, 2026 at 8:46 PM IST

ಆಗ್ರಾ (ನವದೆಹಲಿ) : ಆಗ್ರಾವು ತಾಜ್ ಮಹಲ್, ಪೇಟಾ, ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಚರ್ಮೇತರ ಶೂಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಯುಗದಿಂದಲೂ ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ಬ್ರಷ್ ವ್ಯವಹಾರವಿದೆ. ಅದು ಈಗ ಚೀನಾದೊಂದಿಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಬ್ರಷ್‌ಗಳು ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟದ 70 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಹಾರವು 500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ.

ಬ್ರಷ್ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದ ಬ್ರಿಟಿಷರು : ಈ ಕುರಿತು ಬ್ರಷ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅರುಣ್ ಜೈನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ಬ್ರಷ್ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶೌಚಾಲಯದ ಬ್ರಷ್‌ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಮನೆಯ ಬ್ರಷ್‌ಗಳನ್ನು ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಬ್ರಷ್‌ಗಳನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಚೀನಿ ಬ್ರಷ್‌ಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಅವುಗಳ ಅಗ್ಗ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟವು ಆಗ್ರಾದ ಬ್ರಷ್ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ನಂತರ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬ್ರಷ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಚೀನಾದಿಂದ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ದೇಶದ ಬ್ರಷ್ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಾದ ಪಾಲು ಶೇಕಡಾ 70 ರಷ್ಟಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಘಟಕಗಳು : ಕುಂಚದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅನಿಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಕುಂಚ ತಯಾರಿಕೆಯು ಆಗ್ರಾ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿತ್ತು. ಆಗ, ಕುಂಚಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮರವನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಕೆತ್ತಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ಕುಂಚ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ 100 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ಬ್ರಷ್ ತಯಾರಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಕೈ ಉಪಕರಣಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ, ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕುಂಚಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕುಂಚ ತಯಾರಿಕೆ ಘಟಕಗಳಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಜರ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಚೀನಿ ಎರಡೂ ಯಂತ್ರಗಳು ಆಗ್ರಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ 100% ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ : ಅಜ್ಜು ಚೌಹಾಣ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬ್ರಷ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪೇಟಾ ಮತ್ತು ಶೂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ರಷ್ ತಯಾರಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 700,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬ್ರಷ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಲಸವು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯು ಖಾಲಿ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಷ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಇತರ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಕುರಿತು ಆಗ್ರಾ ವಿಭಾಗದ ಜಂಟಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಆಯುಕ್ತ ಅನುಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ಬ್ರಷ್ ಉದ್ಯಮವು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಬ್ರಷ್‌ಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಆಗ್ರಾ ಬ್ರಷ್‌ಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಿಗೂ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

