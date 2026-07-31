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'ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಕರೆತಂದು ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ತೋರಿಸಿ': ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್​ಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ರೈತರ ಒತ್ತಾಯ

ನಾವು ಬೆಳೆಗೆ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಹೇಗೆ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆ ತನ್ನಿ ಎಂದು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್​ ಅವರಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಾವೇರಿ ರೈತರ ಸಂಘ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.

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ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ಜೋಸೆಫ್​ ವಿಜಯ್ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 31, 2026 at 10:36 AM IST

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ತಂಜಾವೂರು(ತಮಿಳುನಾಡು): ಮಳೆ ಕೊರತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರಿನ ವಿವಾದ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ರೈತರು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಿಎಂಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ಜೋಸೆಫ್​ ವಿಜಯ್​ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಭೇಟಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ವಿಜಯ್​ಗೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಾವೇರಿ ರೈತರ ಸಂಘ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಗೆ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಹೇಗೆ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಡಿಕೆಶಿ​ ಅವರನ್ನು ಕರೆ ತನ್ನಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅವರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿ.ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವೈಮಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಸಜ್ಜು: ಆಗಸ್ಟ್ 3ರಂದು ವಿಜಯ್​ ಅವರ ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್​, ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ವೈಮಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಕಾವೇರಿ ರೈತರ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಿ.ಆರ್.ಪಾಂಡಿಯನ್, ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಾಗಿಯೂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕರೆತರಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುರುವೈ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗೆ ಆಗಿರುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ಅವರು ಖುದ್ದಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೇಕೆದಾಟಿಗೆ ಹಿಂಬಾಗಿಲಿನ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಡ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿಎಂ ಭೇಟಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್​ ನಡೆಗೆ ರೈತರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೆರೆ ರಾಜ್ಯವು ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಮೇಕೆದಾಟು ಜಲಾಶಯ ನಿರ್ಮಿಸಲು ರಾಜಕೀಯ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಗಿಲಿನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೃಷಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಪಡೆದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬಾರದು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ 15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ 3,500 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಮಿತಿ ನೀಡಿದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನು ಕಾವೇರಿ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

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TAGGED:

MEKEDATU
TAMIL NADU CM VIJAY
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KAVERI WATER ISSUE

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