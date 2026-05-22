ತೆಲಂಗಾಣದ ಮೊದಲ 'ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಲವ್' ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮುಕ್ತ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಆಕರ್ಷಣೆ
ಈ ಗಾಜಿನ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವ ಹೃದಯಾಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Published : May 22, 2026 at 5:04 PM IST
ಹುಸನಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ಗಾಜಿನ ಸೇತುವೆಗಳು ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಆಕರ್ಷಣೆ. ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಗಾಜಿನ ಸೇತುವೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಮೋಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಹುಸನಬಾದ್ನ ಯೆಲ್ಲಮ್ಮ ಕೆರೆಯ ಬಳಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವ ಹೃದಯಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರೀತಿಯ ಸೇತುವೆ ಎಂದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯೆಲ್ಲಮ್ಮ ಕೆರೆಯ ಸುಂದರಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗಾಜಿನ ಸೇತುವೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೆರೆ ಕಾಕತೀಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೆಂಬ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏಕ ಮುಖ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗಾಜಿನ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬದಲಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಣೀಯಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೃದಯಾಕಾರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೇತುವೆ 150 ಮೀ ಉದ್ದವಿದ್ದು, 5 ಅಡಿ ಅಗಲವಿದೆ. ಕೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಗಾಜಿನ ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮುಕ್ತ: ಈ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜು 4.22 ಕೋಟಿ ರೂ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ. ಇದೀಗ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶೇಷ ವಿನ್ಯಾಸ ಜನರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಸಿದ್ಧಿಪೇಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನೂ ಈ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಸೇತುವೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಉದ್ಘಾಟನೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸೇತುವೆ ತೆಲಂಗಾಣದ ಹೊಸ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
