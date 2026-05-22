ತೆಲಂಗಾಣದ ಮೊದಲ 'ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಲವ್' ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮುಕ್ತ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಆಕರ್ಷಣೆ

ಈ ಗಾಜಿನ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವ ಹೃದಯಾಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

'Bridge of Love' - Telangana's First Glass Bridge Nears Completion
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 22, 2026 at 5:04 PM IST

ಹುಸನಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ಗಾಜಿನ ಸೇತುವೆಗಳು ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಆಕರ್ಷಣೆ. ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಗಾಜಿನ ಸೇತುವೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಮೋಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಹುಸನಬಾದ್​ನ ಯೆಲ್ಲಮ್ಮ ಕೆರೆಯ ಬಳಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವ ಹೃದಯಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರೀತಿಯ ಸೇತುವೆ ಎಂದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯೆಲ್ಲಮ್ಮ ಕೆರೆಯ ಸುಂದರಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗಾಜಿನ ಸೇತುವೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೆರೆ ಕಾಕತೀಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೆಂಬ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏಕ ಮುಖ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗಾಜಿನ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬದಲಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಣೀಯಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೃದಯಾಕಾರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೇತುವೆ 150 ಮೀ ಉದ್ದವಿದ್ದು, 5 ಅಡಿ ಅಗಲವಿದೆ. ಕೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಗಾಜಿನ ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದೆ.

ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮುಕ್ತ: ಈ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜು 4.22 ಕೋಟಿ ರೂ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ. ಇದೀಗ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶೇಷ ವಿನ್ಯಾಸ ಜನರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಸಿದ್ಧಿಪೇಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನೂ ಈ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಸೇತುವೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಉದ್ಘಾಟನೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸೇತುವೆ ತೆಲಂಗಾಣದ ಹೊಸ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

