1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕುಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್; ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಭಾರಿ ಪ್ರಶಂಸೆ
ಮೊಂಥಾ ಚಂಡಮಾರುತದಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಸೇತುವೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿತ್ತು.
Published : November 8, 2025 at 3:20 PM IST
ವಿಜಯನಗರಂ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರು ವಾಸಿಸುವ ಕುಗ್ರಾಮದ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿ ಕುರಿತು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಹೋದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಅವರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮರುಗಿದ್ದಾರೆ. ಕುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡ ಅವರು, ಕಡೆಗೆ ಅವರ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿಯೇ ನದಿ ದಾಟಲು ಸಣ್ಣ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶೃಂಗವರಪುಕೋಟ ಮಂಡಲದ ಮೂಲದೊಡ್ಡವರ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮ ಗಾದೆಲ್ಲೊವ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ಶಿಕ್ಷಣ, ವ್ಯಾಪಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರದ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಇಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ತೊರೆಯೊಂದನ್ನು ದಾಟಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ, ಈ ತೊರೆಯು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10 ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಮುಂಚೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಈ ತೊರೆಯನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಂಬದ ಮೂಲಕ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮೊಂಥಾ ಚಂಡಮಾರುತಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಮ ದ್ವೀಪದಂತಾಗಿದೆ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮಾರ್ಗ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ರಾಮ್ಸಿಂಗ್ ನವೀನ್ ಮರುಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಯಲು ಎಸ್ ಕೋಟಾದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನವೀನ್ ತಮ್ಮ ಕೈನಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ವ್ಯಯ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ತೊರೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಮೂರು ಅಡಿ ಅಗಲ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಸೇತುವೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ತಂದಿದೆ.
ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನವೀನ್ ಅವರ ಈ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಅವರು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನದಿ ನಡುವೆ ಸೇತುವೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹೃದಯದ ನಡುವೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
