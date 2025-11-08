ETV Bharat / bharat

1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕುಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್; ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಭಾರಿ ಪ್ರಶಂಸೆ​

ಮೊಂಥಾ ಚಂಡಮಾರುತದಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಸೇತುವೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿತ್ತು.

ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಸೇತುವೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 8, 2025 at 3:20 PM IST

2 Min Read
ವಿಜಯನಗರಂ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರು ವಾಸಿಸುವ ಕುಗ್ರಾಮದ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿ ಕುರಿತು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಹೋದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್​ ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಶಾಕ್​ ಆಗಿದ್ದು, ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಅವರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮರುಗಿದ್ದಾರೆ. ಕುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡ ಅವರು, ಕಡೆಗೆ ಅವರ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿಯೇ ನದಿ ದಾಟಲು ಸಣ್ಣ ಬ್ರಿಡ್ಜ್​ವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶೃಂಗವರಪುಕೋಟ ಮಂಡಲದ ಮೂಲದೊಡ್ಡವರ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮ ಗಾದೆಲ್ಲೊವ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ಶಿಕ್ಷಣ, ವ್ಯಾಪಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರದ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಇಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ತೊರೆಯೊಂದನ್ನು ದಾಟಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ, ಈ ತೊರೆಯು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10 ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಮುಂಚೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಈ ತೊರೆಯನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಕಂಬದ ಮೂಲಕ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮೊಂಥಾ ಚಂಡಮಾರುತಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಮ ದ್ವೀಪದಂತಾಗಿದೆ.

ಯೂಟ್ಯೂಬರ್​ ನವೀನ್​ (ETV Bharat)

ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮಾರ್ಗ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್​ ರಾಮ್ಸಿಂಗ್​ ನವೀನ್​ ಮರುಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಯಲು ಎಸ್​ ಕೋಟಾದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್​ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನವೀನ್​ ತಮ್ಮ ಕೈನಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ವ್ಯಯ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ತೊರೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಮೂರು ಅಡಿ ಅಗಲ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಸೇತುವೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ತಂದಿದೆ.

ಯೂಟ್ಯೂಬರ್​ ನವೀನ್​ ಅವರ ಈ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಅವರು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನದಿ ನಡುವೆ ಸೇತುವೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹೃದಯದ ನಡುವೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

