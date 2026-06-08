ವರದಕ್ಷಿಣೆಗಾಗಿ ಗಲಾಟೆ: ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ವಧುವಿನ ತಂದೆ ಸಾವು, ವರನ ಕಡೆಯವರಿಗೆ ಥಳಿತ!
ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಮತ್ತು ಮೆಹರ್ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಧು -ವರನ ಕಡೆಯವರ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ವಧುವಿನ ತಂದೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 8, 2026 at 1:59 PM IST
ಖತಿಮಾ(ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂತಕದ ಛಾಯೆ ಆವರಿಸಿದ ಘಟನೆ ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖತಿಮಾದ ಇಸ್ಲಾಂನಗರದ 7ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಮತ್ತು ಮೆಹರ್ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಧು -ವರನ ಕಡೆಯವರ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ವಧುವಿನ ತಂದೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾದಿಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮೃತರು.
ಆಗಿದ್ದೇನು?: ಸಾದಿಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅವರ ಮಗಳ ಮದುವೆ ದಿಬ್ಬಣ ಬರೇಲಿಯ ಬಾರಾ ಫರೀದ್ಪುರದಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು. ಮದುವೆಯ ಆರತಕ್ಷತೆ ತನಕ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರ ಮಧ್ಯೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಮತ್ತು ಮೆಹರ್ಗಾಗಿ ಗಲಾಟೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ವರನ ಕಡೆಯವರು ಹೆಚ್ಚು ವರದಕ್ಷಿಣೆಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಸ್ಕೂಟರ್ ಕೇಳಿದ್ದ ಅವರು, ನಂತರ ದುಬಾರಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು, ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತುಕತೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಗಲಾಟೆಯಿಂದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾದ ವಧುವಿನ ತಂದೆ ಸಾದಿಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾದಿಕ್ ಅವರ ಸಾವಿನಿಂದ ಸಾವಿನಿಂದ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಕೋಪಗೊಂಡ ವಧುವಿನ ಕಡೆಯವರು ವರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆರಿಫ್, ಆತನ ಸಹೋದರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾಲಿದ್ ಮತ್ತು ಬಾವ ಅತಾ ಹುಸೇನ್ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಒತ್ತೆಯಾಳಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜನರು, ವರ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ಮಹಡಿಯಿಂದ ಹಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಮೊಕ್ಕಾಂ ಹೂಡಿತ್ತು. ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರ ನಡುವೆ ರಾಜಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದವು.
ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕೋಪಗೊಂಡರು. ಕೋಪಗೊಂಡ ಗುಂಪೊಂದು ವರ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆರಿಫ್, ಅವರ ಸಹೋದರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾಲಿದ್ ಮತ್ತು ಬಾವ ಅತಾ ಹುಸೇನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವಾರು ಮದುವೆಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತೆಯಾಳಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ ಹಲವರು ಮದುವೆ ಮಂಟಪದ ಬಳಿಯ ಮನೆಯ ಛಾವಣಿಯಿಂದ ಹಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಗಲಾಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಛಾವಣಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಲವರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಗಲಾಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿಗಳು ಮುರಿದುಹೋಗಿದ್ದು, ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟಾಯಿತು.
ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿಜೇಂದ್ರ ಶಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಪೊಲೀಸರು ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಮದುವೆಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದರು.
ಪೊಲೀಸರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಯಾವುದೇ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಬರದಿದ್ದರೆ, ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರ ದೂರುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿಜೇಂದ್ರ ಶಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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