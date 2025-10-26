ಮದುವೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನವೇ ಮದುಮಗಳ ಸಾವು: ದಿಬ್ಬಣದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿದ್ದ ಮಗಳ ಅಂತಿಮಯಾತ್ರೆ!
ಇನ್ನೇನು ಬೆಳಕು ಹರಿದರೆ ಮಗಳ ಮದುವೆ ನಡೆದೇ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕ್ರೂರ ವಿಧಿ ಮದುವೆಯ ಹಿಂದಿನಿ ದಿನವೇ ಆಕೆಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂತಕದ ಛಾಯೆ ಆವರಿಸಿದೆ.
Published : October 26, 2025 at 4:00 PM IST
ಫರೀದ್ಕೋಟ್ (ಪಂಜಾಬ್): ಮಗಳನ್ನು ಮದುವೆ ದಿಬ್ಬಣದಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಖುಷಿಯಿಂದ ಅಣಿಯಾಗಿದ್ದ ಕುಟುಂಬ, ಮಗಳ ಅಂತಿಮಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ ದುಃಖಕರ ಘಟನೆ ಫರೀದ್ಕೋಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬರ್ಗರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮಗಳ ಮದುವೆಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಮಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸೂತಕದ ಛಾಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಬರ್ಗರಿ ನಿವಾಸಿ ಪೂಜಾ ಮೃತಪಟ್ಟ ಯುವತಿ. ಪೂಜಾ, ಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಿ ರೌಕೆಯ ಯುವಕನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆತ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಇಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಭೇಟಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಪ್ಪಿ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇಬ್ಬರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮದುವೆಗೆ ಕೆಲವು ದಿನವಿರುವಾಗಲೇ ಯುವಕ ದುಬೈನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದನು.
ಅ. 24ರಂದು ಮದುವೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮದುವೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದಿದ್ದವು. ಮದುವೆಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ಅ. 23ರಂದು ಮದುವೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯು ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಂಗ್ರಾ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಯುವತಿಯ ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಆಕೆಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಕೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅದಾಗಲೇ ಯುವತಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುವತಿಯ ಸಾವಿನಿಂದಾಗಿ ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂತಕದ ಆವರಿಸಿದೆ.
ಮೃತ ಯುವತಿಯ ತಂದೆ ಹರ್ಜಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ವರನ ಸಹೋದರ ಮಂಟು ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದಿಂದ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಮದುವೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಪೂಜಾ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದಳು. ಅವಳ ಸಾವಿನಿಂದ ಎರಡೂ ಮನೆಗಳ ನಡುವೆ ಏರ್ಪಡಬೇಕಿದ್ದ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಹೋಯಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ನಾವು ಮದುವೆಯ ದಿನದ ತಯಾರಿ, ಸಂಭ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಈಗ ಮಗಳ ಸಾವಿನಿಂದಾಗಿ ಎರಡು ಮನೆಗಳು ದುಃಖದಲ್ಲಿವೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಘಟನೆ ನಾಳೆ ಮಗಳು ಹುಡುಗನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿತ್ತೇನೋ. ಆದರೆ ದೇವರು ಇದನ್ನು ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ಯಾವುದೇ ಶತ್ರುವಿಗೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ. ಅವಳು ಮದುವೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಡಿಜೆಗೆ ತುಂಬಾ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಮದುವೆಯಾಗಲು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕಳಾಗಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ದೇವರು ಅವಳ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯದೇ ಆಟ ಆಡಿದ. ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ" ಎಂದು ಯುವತಿಯ ತಂದೆ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು.
ವರನ ಸಹೋದರ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮಗೆ ಹೇಳಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬೆಳೆದು ಬಂದವುಗಳು. ಆದರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕೆಟ್ಟದು ಮಾಡಿದ. ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೂ ಭಾರಿ ನಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ಓರ್ವ ಯುವತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿವೆ. ಮದುವೆಗಾಗಿ ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವಳು ಬಳಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮದುವೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನವೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ" ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
