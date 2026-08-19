ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಭೆಗಳು ಆರಂಭ: ಸುಸ್ಥಿರ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಶುರು!
ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 22 ರವರೆಗೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಸುಲಭ ಪ್ರಯಾಣ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಭೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.
Published : August 19, 2026 at 4:10 PM IST
ಜೈಪುರ, ರಾಜಸ್ಥಾನ: ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ 2026ರ ಭಾಗವಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರದಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 22ರವರೆಗೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಭೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 10 ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಸ್ಥಿರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI), ಸುಲಭ ಪ್ರಯಾಣ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯ ಗಮನವಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿ ಬುಧವಾರ ಮತ್ತು ಗುರುವಾರ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕಾರ್ಯ ಗುಂಪಿನ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಂತರ ಆಗಸ್ಟ್ 21 ಮತ್ತು 22ರಂದು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವರ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಹಕಾರ ಬಲಪಡಿಸುವುದು, ಹಂಚಿಕೆಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವುದು ಸೇರಿವೆ.
This August, Jaipur becomes the meeting ground for the BRICS Tourism Working Group Meeting. 🗓️19–20 August 2026 #BRICS2026 #BRICSIndia2026 #IndiaBRICSChairship pic.twitter.com/afxy9qeuQi— All India Radio News Trivandrum (@airnews_tvm) August 18, 2026
ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯ ‘ಶೂನ್ಯ ಕರಡು’ ಕುರಿತು ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಕರಡನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ AI ಬಳಕೆ, ಸುಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪ್ರವಾಸಿ ಸಂಚಾರ ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳು, ಪರಂಪರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಮತೋಲನ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳು, ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ಸೇರಿವೆ. ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವ್ಯವಹಾರ, ಪ್ರವಾಸಿ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಹಯೋಗಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.
Pink City, is all set to host the BRICS Tourism Working Group Meeting.— Rajasthan Tourism (@my_rajasthan) August 18, 2026
BRICS nations will come together to exchange knowledge and insights, with discussions focused on Artificial Intelligence & Tourism, Sustainability & Responsible Tourism, Tourism Skilling & Capacity Building,… https://t.co/1RatbOF9Ak
ಆಗಸ್ಟ್ 21–22ರಂದು ನಡೆಯುವ ಸಚಿವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಹಕಾರ, ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಯ ತಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ‘ಶೂನ್ಯ ಕರಡು’ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರವಾಸಿ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಜೈಪುರವನ್ನು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 20ರಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಿಟಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಮತ್ತು ಹವಾ ಮಹಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ ಅಮೇರ್ ಕೋಟೆಯ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಆಗಸ್ಟ್ 21ರಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಜೆ ಮತ್ತು ಭವ್ಯ ಭೋಜನದ ಮೂಲಕ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜಾನಪದ ಕಲೆ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುವುದು.
ಈ ಸಭೆಗಳು ಜೈಪುರ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಅವಕಾಶವಾಗಿವೆ. ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅಮೇರ್ ಕೋಟೆ, ಹವಾ ಮಹಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಟಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸುವುದರಿಂದ ನಗರದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬಲಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪರಂಪರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ‘ಜೈಪುರ ಮಾದರಿ’ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ‘ಸಹೋದರಿ ನಗರ’ ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ಜಂಟಿ ಪ್ರಚಾರ ಅಭಿಯಾನಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
Only one day to go! Jaipur is set to host the BRICS Tourism Working Group Meeting. #BRICS2026 #BRICSIndia2026 #IndiaBRICSChairship— Ministry of Tourism (@tourismgoi) August 18, 2026
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ಸ್ಥಳೀಯ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಪ್ರಯಾಣ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು, ಪ್ರವಾಸ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ದೇಶಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ಉದ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳು, AI, ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ತಡೆರಹಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಹಕಾರವು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು.
Jaipur is all set to welcome BRICS delegates for key tourism meetings under India's BRICS Chairship 2026.— BRICS 2026 (@BricsIndia2026) August 18, 2026
The meetings will provide a platform to strengthen tourism cooperation, advance a shared tourism agenda and deepen partnerships among BRICS nations. Through dialogue and… pic.twitter.com/0sr70OlhcU
ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯದ ನೋಡಲ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಭದ್ರತೆ, ಸಾರಿಗೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬ್ರಿಕ್ಸ್ 2026ರ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯು ಜೈಪುರ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಸಭೆಗಳು ಸುಸ್ಥಿರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನೇತೃತ್ವದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ.
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