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ಬ್ರಿಕ್ಸ್​ ಶೃಂಗಸಭೆ: ಚೀನಾ, ರಷ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಡ್ರೋನ್ ಬೆದರಿಕೆ ಕುರಿತು ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಬ್ರಿಕ್ಸ್​ ಶೃಂಗಸಭೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡುವ, ಇಲ್ಲವೇ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಇತರ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿವೆ.

BRICS Summit: IB alerts agencies over China, Russia-linked protests, graffiti, drone threats
ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಪೊಲೀಸರು (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 11, 2026 at 10:43 AM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿರುವ 18ನೇ ಬ್ರಿಕ್ಸ್​ ಶೃಂಗಸಭೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವಿಐಪಿಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ, ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಕುರಿತು ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗಾ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.

ಭದ್ರತಾ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಡ್ರೋನ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಐಪಿ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಳನುಗ್ಗುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಚರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲು, ಇಲ್ಲವೇ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ದೇಶ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭದ್ರತಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಖಲಿಸ್ತಾನ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೆದರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಮನ ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಿತ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿವೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡುವ ಇಲ್ಲವೇ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಇತರ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿರುವ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂವಹನ ಜಾಲವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿವೆ. ಶೃಂಗಸಭೆ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳು, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತಂಗುವ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು, ವಿವಿಐಪಿ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಸಾರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಭವನೀಯ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಹಾಗೂ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಂಗ ತರುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ತಡೆಯಲು, ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಮನ್ವಯತೆಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.

ಭಾರತದ ಆತಿಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12, 13ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 18ನೇ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತವು ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್​ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

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RUSSIA LINKED PROTESTS
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