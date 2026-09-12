ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಮೆಟ್ರೋ ಬಳಸಿ: ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಗೂ ಮುನ್ನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಸಂಚಾರ ಸಲಹೆ
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತ್ ಮಂಟಪಂ/ಪ್ರಗತಿ ಮೈದಾನ ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿವೆ.
Published : September 12, 2026 at 10:39 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: 18ನೇ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ (BRICS) ನಾಯಕರ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಇಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9.30 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9.30 ರವರೆಗೆ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಧ್ಯ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಿತ ರಸ್ತೆಗಳು, ನಿಷೇಧಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಚಾರ ಸಲಹಾ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
🔸In view of the BRICS Summit 2026, traffic diversions and regulated movement will be in place across key Delhi routes on September 12, from 09:30AM to 09:30 PM.— Delhi Police (@DelhiPolice) September 11, 2026
🔹Plan ahead, use the Metro wherever possible, follow diversion routes and traffic personnel’s directions, and allow… pic.twitter.com/lO9qOb4q5N
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತ್ ಮಂಟಪಂ/ಪ್ರಗತಿ ಮೈದಾನ ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದ್ದು, ಮಧ್ಯ ದೆಹಲಿ ವಲಯವನ್ನು ಉತ್ತರ, ದಕ್ಷಿಣ, ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ದೆಹಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಚಲನೆ ಇರಲಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳು, ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ, ಮಥುರಾ ರಸ್ತೆ, ಭೈರೋನ್ ಮಾರ್ಗ, ತಿಲಕ್ ಮಾರ್ಗ, ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್/ಸಿ-ಹೆಕ್ಸಾಗನ್ ಪ್ರದೇಶ, ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಮಾರ್ಗ, ಪಟೇಲ್ ರಸ್ತೆ, NH-48, ಮತ್ತು ಪೆರೇಡ್ ರಸ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಲುಟಿಯೆನ್ಸ್ ದೆಹಲಿ ಪ್ರದೇಶದ ಹಲವಾರು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಲಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಯೋಜಿಸಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಮೆಟ್ರೋವನ್ನು ಬಳಸಿ, ಸಲಹೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಂಚಾರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ. ತುರ್ತು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
BRICS Summit 2026— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) September 11, 2026
TRAFFIC ADVISORY
📍 In view of the BRICS Summit on September 12, 2026, traffic diversions and regulated movement will be implemented on key routes across Delhi from 09:30 hrs to 21:00 hrs.
•Commuters are advised to plan their journeys in advance and allow… pic.twitter.com/GEnMwImyS9
ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ, ನಿಯಂತ್ರಿತ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ, ನಿಷೇಧಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಚಾರ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಕೆಂಪು ನಕ್ಷತ್ರದ ಚಿಹ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಲಹಾ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೆ. 12-13 ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 18ನೇ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ (BRICS) ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
BRICS ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್, ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೂದ್ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿರಿಲ್ ರಾಮಫೋಸಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ನಾಯಕರು ಶುಕ್ರವಾರ ದೆಹಲಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ದೆಲ್ ಫತ್ತಾಹ್ ಎಲ್-ಸಿಸಿ, ಉಗಾಂಡಾದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಅಲುಪೊ ಮತ್ತು ನೈಜೀರಿಯಾದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸೆನೆಟರ್ ಕಾಶಿಮ್ ಶೆಟ್ಟಿಮಾ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: BRICS ಶೃಂಗಸಭೆ: ನವದೆಹಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿರುವ ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು