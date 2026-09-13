ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯ 2ನೇ ದಿನ: ಇಂದು ಶೃಂಗದ ವಿಷಯ ವಸ್ತುವಿನ ಕುರಿತು ನಾಯಕರಿಂದ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆ!
ಜಾಗತಿಕ ಆಡಳಿತ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
Published : September 13, 2026 at 10:58 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 18ನೇ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ‘ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ, ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆ' ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ, ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಎಂಬುದು ಈ ಬಾರಿಯ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ವಿಷಯವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇಂದು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಧಿವೇಶನವು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕುರಿತು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಗತ ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
An action packed day at BRICS 2026. pic.twitter.com/DJ0wOWW0dv— Narendra Modi (@narendramodi) September 12, 2026
ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಶನಿವಾರ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ನಾಯಕರು 'ನವದೆಹಲಿ ಘೋಷಣೆ 2026' ಅನ್ನು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ವ್ಯಾಪಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ನವದೆಹಲಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಾಯಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ 1, 2026 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯು "ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ, ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ" ಎಂಬ ವಿಷಯದಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಬಲವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ತಂಭಗಳಾದ್ಯಂತ ಮಾನವ - ಕೇಂದ್ರಿತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತರ್ಗತ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ದೃಢವಾದ ಮತ್ತು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು, ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಅಡಚಣೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಇದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸೇವಾ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು, ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜಂಟಿ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಸ್ತಂಭವು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
The New Delhi Declaration, adopted unanimously at the 2026 BRICS Delhi Summit, reflects the confidence of a BRICS that is wider in reach and stronger in purpose.— Narendra Modi (@narendramodi) September 12, 2026
With a focus on innovation, sustainability, people-to-people ties and more, the endeavour is to make cooperation… pic.twitter.com/MtqucBx9AY
ಪ್ರಸ್ತುತ 11 ಪೂರ್ಣ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಜೋಡಣೆಗೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್, ರಷ್ಯಾ, ಭಾರತ, ಚೀನಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಈಜಿಪ್ಟ್, ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಇರಾನ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಈ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿವೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಬೆಲಾರಸ್, ಬೊಲಿವಿಯಾ, ಕ್ಯೂಬಾ, ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಮಲೇಷ್ಯಾ, ನೈಜೀರಿಯಾ, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ , ಉಗಾಂಡಾ, ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಸೇರಿದಂತೆ 10 ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪಾಲುದಾರ - ದೇಶಗಳ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಸ್ತೃತ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಗಮನಾರ್ಹ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 49.5ರಷ್ಟಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೇಕಡಾ 40 ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಶೇಕಡಾ 26ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
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