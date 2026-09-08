ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ನವದೆಹಲಿ ಸಜ್ಜು; ಪರಿವರ್ತನಾಶೀಲ ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ರಚನೆಗೆ ಒತ್ತು
ಭಾರತ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ.
By ANI
Published : September 8, 2026 at 11:29 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ಆತಿಥ್ಯದಲ್ಲಿ 18ನೇ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 12, 13ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ, ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯದಡಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಅಂತರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಭಾರತ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಜಾಗತಿಕ ಶೃಂಗಸಭೆಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ರೆಜಿಲ್, ರಷ್ಯಾ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ 2024ರಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್, ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ, ಇರಾನ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ 2025ರಲ್ಲಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ದೇಶವು ಪೂರ್ಣ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು 11 ಪೂರ್ಣ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಾಲುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ, ಈ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಜಾಗತಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿಯ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟವು, ಸಾಮಾನ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮೀರಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಕೃಷಿ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಇಂಧನ, ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳ ಸಬಲೀಕರಣ, ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳು, ಹವಾಮಾನ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿನಿಮಯಗಳಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲಿದೆ. ಭಾರತದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರಸ್ತಂಭಗಳ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಸಹಕಾರ ಹಾಗೂ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಮೇಲೆ ಶೃಂಗಸಭೆಯು ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಜಾಗತಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ 2026-2030 ಅನ್ನು ಹಾಗೂ ರಫ್ತುಆಧಾರಿತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ರೂಪಿಸಲಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿವೆ.
ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯು ವಿಸ್ತೃತ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಸುತ್ತ ಜೋಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಶೃಂಗಸಭೆಯು ರಚನಾತ್ಮಕ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದೆ.
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