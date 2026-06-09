ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸದಸ್ಯ ದೇಶಗಳ ಸಭೆ; ಕೃಷಿ, ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ
ಕೃಷಿ ಮೇಲೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ವೃದ್ದಿಯಂತಹ ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : June 9, 2026 at 5:24 PM IST
ಇಂದೋರ್(ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ): ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸದಸ್ಯ ದೇಶಗಳ ಐದು ದಿನಗಳ ಸಭೆ ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿಂದು ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ, ಹವಾಮಾನಸ್ನೇಹಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೃಷಿ ಮೇಲೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ವೃದ್ದಿಯಂತಹ ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸದಸ್ಯ ದೇಶಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ರೈತರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ದೇಶಗಳ ಸಹಕಾರ ವೃದ್ಧಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾದರ್ಶಿ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಹು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ದೇಶಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿಯು ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೆಚ್ಚಳ ಕುರಿತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾಲ್ಕು ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಐದನೇ ಸಭೆಯನ್ನು ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 11ರ ವರೆಗೆ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭಾರತದ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಸಲಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಸಭೆಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಅಧಿವೇಶನದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಬ್ರೆಜಿಲ್, ರಷ್ಯಾ, ಭಾರತ, ಚೀನಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಈಜಿಪ್ಟ್, ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ, ಇರಾನ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 11 ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ದೇಶಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಘಟನೆಯೇ ಬ್ರಿಕ್ಸ್.
ಐದು ದಿನಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ, ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ, ಪೋಷಣೆ, ಹವಾಮಾನಸ್ನೇಹಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕೃಷಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದು, ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೃಷಿ, ಸಂಶೋಧನೆ, ಜ್ಞಾನ ವಿನಿಮಯ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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