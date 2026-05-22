ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಬ್ಯಾರಲ್ಗೆ 150 ಡಾಲರ್ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಕೃಷಿ ವಲಯಕ್ಕೂ ಹೊಡೆತ: Citi ವರದಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ ನಿನೊಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಟ್ಟ ಹವಾಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಕೃಷಿ ವಲಯವು ಪ್ರಮುಖ ಪೂರೈಕೆ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
By ANI
Published : May 22, 2026 at 1:57 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಪೂರೈಕೆ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಮುಂದಿನ ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 120 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂದಿಗ್ದತೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರಲ್ಗೆ 150 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಸಿಟಿ(Citi)ಯ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವೊಡ್ಡಲಿವೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲೇ ತೀವ್ರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರಲ್ಗೆ 120 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಏರಲಿದೆ(50% ಸೂಚಕ). ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಅಪಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲಿದ್ದು, ಬ್ರೆಂಟ್ ಬೆಲೆಗಳು ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 150 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯೇ ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ತಕ್ಷಣದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜುಲೈವರೆಗೂ ಔಪಚಾರಿಕ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ಏರ್ಪಡುವ ಇಲ್ಲವೇ, ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಶಮನಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಪುನಃ ತೆರೆಯುವ ವಿಚಾರವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಇರಾನ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಜಲಮಾರ್ಗ ಬಂದ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇರಾನ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಬೆಲೆ - ದಾಸ್ತಾನು ಚಲನಶೀಲತೆಯಿಂದಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದ ತೈಲ ಆದಾಯದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ನಾಯಕರ ಹತ್ಯೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಒಪ್ಪಂದವು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯು ಹೀಗೆಯೇ ಇನ್ನೂ 6-9 ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನಾ ನಷ್ಟಗಳು ಇನ್ನೂ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆದರೆ, ತೈಲದ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಿಂದ 6 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ GDPಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 7-8ಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದು 1979ರ ತೈಲ ಆಘಾತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆ.
ಹಣದುಬ್ಬರದ ಒತ್ತಡಗಳು ಇಂಧನ ವಲಯವನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಿವೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಅಡಚಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ ಸೇರಿ, ಜಾಗತಿಕ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಕೇವಲ ಇಂಧನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೂ ಮುಂದಿನ 6ರಿಂದ 12 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ 6ರಿಂದ 12 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಬೆಲೆಗಳೂ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಲಿವೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ ನಿನೊಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಟ್ಟ ಹವಾಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಕೃಷಿ ವಲಯವು ಪ್ರಮುಖ ಪೂರೈಕೆ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
