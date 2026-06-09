ಜೋಜಿಲಾ ಸುರಂಗದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಸ್ಫೋಟ ಯಶಸ್ವಿ: ಇನ್ನು ಲಡಾಖ್ಗೆ ಸರ್ವಋತು ಸಂಪರ್ಕ ಖಚಿತ
ಜೋಜಿಲಾ ಸುರಂಗದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಸ್ಫೋಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು ಬಟನ್ ಒತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸ್ಫೋಟ ನಡೆಸಿದರು.
Published : June 9, 2026 at 3:39 PM IST
ಶ್ರೀನಗರ: ಭಾರತದ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 11,500 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ, ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಸಿಂಗಲ್-ಟ್ಯೂಬ್ ದ್ವಿಮುಖ ರಸ್ತೆ ಸುರಂಗವಾದ 'ಜೋಜಿಲಾ ಸುರಂಗ'ದ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಸ್ಫೋಟ (ಬ್ರೇಕ್ಥ್ರೂ) ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು. ಕೇಂದ್ರ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು.
ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಈ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗವು, ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸುಮಾರು ಸುಮಾರು 3,535 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಸುರಂಗದ ಕೊನೆಯ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜೋಜಿಲಾ ಸುರಂಗವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಂಡಿತು.
ಲಡಾಖ್ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಮಿನಿಮಾರ್ಗ್ ಬಳಿಯ ಸುರಂಗದ ಪೂರ್ವ ದ್ವಾರದ (ಈಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್) ಬಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು ರಿಮೋಟ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಅಂತಿಮ ಸ್ಫೋಟವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಮನೋಜ್ ಸಿನ್ಹಾ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಓಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಸುರಂಗದ ಎರಡು ತುದಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲು 2.5 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಗಡ್ಕರಿ, ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ದ್ವಿಪಥ ಸುರಂಗದ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸುವರ್ಣ ದಿನ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
"ಈ ಯೋಜನೆಯು ಲಡಾಖ್ಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸುರಂಗವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಲಡಾಖ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯವು ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ದೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸರ್ವಋತು ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.
"ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿ ಬಂದರೂ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಆರಂಭಿಕ 12,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಂದ 7,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ, ಸರ್ಕಾರಿ ಖಜಾನೆಗೆ 5,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಗಡ್ಕರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಸುರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು: ಕುದುರೆ ಲಾಳದ ಆಕಾರದ ಈ ಸುರಂಗವು 9.5 ಮೀಟರ್ ಅಗಲ, 7.57 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು 13.153 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿದ್ದು, ಎರಡು ಪಥಗಳ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಸ್ಫೋಟದೊಂದಿಗೆ, ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಣಿವೆ ಮತ್ತು ಲಡಾಖ್ ನಡುವೆ ಸರ್ವಋತು ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ದಶಕಗಳ ಹಳೆಯ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2020ರಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ (NHIDCL) ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಆರು ತಿಂಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುರಂಗವನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 2028 ರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ ಸ್ಫೋಟದ ನಂತರ ನಾಗರಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ (ಸಿವಿಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್) ಇನ್ನು 7-8 ತಿಂಗಳುಗಳು ಬೇಕಾಗಲಿದ್ದು, ನಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವ ಈ ಸುರಂಗವು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಗಡಿಯತ್ತ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 2020ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಪಡೆಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಘರ್ಷಣೆಯ ನಂತರ, ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಮ ಶೇಖರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಮಾರ್ಗ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಜನರು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಸುರಂಗವು ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರಮುಖ ಗಡಿ ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕೇವಲ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಮೇಘಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (MEIL) ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಸುರಂಗಕ್ಕೆ 'ನ್ಯೂ ಆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಟ್ಯಾನೆಲಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್' (NATM) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
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